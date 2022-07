Así vivió Miguel Ángel Borja su primer entrenamiento con River Plate

Primer entreno de Miguel Borja con River.

Luego de la larga novela que se vivió respecto al fichaje de Miguel Ángel Borja por River Plate, el jugador ya se integró al plantel y espera su debut. En medio de la controversial transferencia se llegó a especular sobre la caída de la negociación, sin embargo, en contra de todo pronostico el delantero ya se unió a sus compañeros y realizó la primera practica con el ‘Millonario’.

Borja arribó como estrella a Buenos Aires y luego de un agitado día pudo descansar para posteriormente unirse al equipo, en su primer entrenamiento con el club de Núñez se le vio contento y tratando de afianzar lazos con sus nuevos compañeros, sin embargo, en donde se vio con mayor confianza fue cuando arribó al espacio de bicicletas estáticas y se topó con Juan Fernando Quintero y Franco Armani.

En la zona de entramiento estaba el volante colombiano y el portero argentino, cabe resaltar que con Armani salió campeón de la Copa Conmebol Libertadores en 2016 con Borja, motivo que los acerca y le da la posibilidad al delantero de compaginar rápidamente con los líderes del equipo. De igual forma, Marcos ‘Chino’ Maidana, saludó al Miguel Ángel Borja con un cálido abrazo, luego del calentamiento, el atacante salió al campo e hizo activación física.

Primer entreno de Borja con River Plate. Vídeo: @RiverPlate

La salida de Atlético Junior

Los números del cordobés en tierras barranquilleras fueron relativos, pues estuvo en dos periodos y en la primera etapa demostró lo que valían sus goles, en el segundo periodo se convirtió en la esperanza de gol luego de ser repatriado como regalo de navidad por los Char, sin embargo, no logró afianzarse y pasó sin pena ni gloría.

Borja resaltó antes de partir: “hoy quiero agradecer nuevamente la oportunidad de haber vivido una nueva etapa con el equipo de mis amores. No me voy como quisiera, porque sé que todos queremos títulos y esta vez no fue posible, pero siempre los llevaré en mi corazón”.

De igual forma, el delantero rescató lo realizado en el ´Tiburón’ y dejó la puerta abierta para un eventual regreso, hecho que eventualmente podría concluir con la anhelada estrella, pues el jugador no logró salir campeón con el Junior. Lo fijo es que Borja regresaría al equipo, aunque no se sabe si arribaría como jugador activo en un futuro.

“Hoy tengo una oportunidad importante para mi familia y mi carrera como profesional, que espero aprovecharla al máximo dejando el nombre del país en alto. Como siempre digo, a Junior lo llevo siempre en mi corazón, y sé que en algún momento nos volveremos a encontrar, no sé desde qué área, pero daré todo de mí para que eso ocurra. Muchas gracias TIBURONES”, añadió.

En su periodo Junior de Barranquilla, Miguel Ángel Borja marcó un total de 51 goles en 86 partidos y asistió en siete oportunidades. Con los rojiblancos le quedó la asignatura pendiente de ganar la décima estrella, aunque fue campeón de la Superliga en 2020 cuando derrotaron al América de Cali.

En la Liga Profesional Argentina, los dirigidos por Marcelo Gallardo no pasan por un buen momento dado que marchan en la casilla 15 con ocho puntos. Ante el Fortín, River Plate espera volver al triunfo luego de dos caídas consecutivas ante Huracán, 3-2 en el Tomás Adolfo Ducó y 2-0 frente a Godoy Cruz en condición de local, sin embargo, logró un respiro en copa entre Barracas Central con el 0 a 3 a favor.

