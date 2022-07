Encuentran el cadáver de un hombre electrocutado al interior de una alcantarilla

El hombre murió electrocutado al interior de la alcantarilla. Imagen de referencia.

El cuerpo de un hombre fue encontrado al interior de una alcantarilla ubicada en la avenida Caracas con calle 26, en la ciudad de Bogotá, y con alguna dificultad fue retirado por el laboratorio móvil de criminalística del CTI de la Físcalía, ya que la alcantarilla estaba inundada.

Según las primeras versiones, el sujeto habría ingresado para robarse los cables en su interior y poder extraer así el cobre que contienen para venderlo en una chatarrería. Lo que no calculó es que la fuerte lluvia que caía en ese momento le produciría una fuerte descarga eléctrica al tocar los cables, lo que le ocasionó la muerte instantánea.

Cuando el cuerpo fue encontrado estaba en avanzado estado de descomposición, por lo que se presume que llevara varios días en la alcantarilla.

¿Qué pasa cuando una persona es electrocutada?

La electrocución se produce cuando la persona sufre un paro cardiorrespiratorio a causa de una descarga eléctrica, llegando a causar en la mayoría de casos la muerte. Sin embargo, no todos los accidentes eléctricos son fatales, por lo que todos aquellos que producen lesiones sin llegar a detener el corazón son denominados accidentes por electrización.

La electricidad produce que los músculos se contraigan de manera descontrolada y brusca. El daño que provoque una descarga está determinado por los siguientes factores:

La intensidad de la descarga, pues si es muy baja no provocará lesiones, solo una leve sensación de hormigueo u adormecimiento; la forma en la que la electricidad recorre el cuerpo, ya que si pasa por órganos vitales será fatal, caso contrario si pasa solamente por las extremidades; y la rapidez en la asistencia, porque entre mayor rapidez y eficacia, más fácilmente se salvará la víctima. En el caso del hombre encontrado en la alcantarilla de la avenida Caracas, es claro que no recibió una asistencia oportuna.

Cabe mencionar también que contrario a la creencia popular, el agua no es un conductor de electricidad. Lo que en realidad facilita una corriente eléctrica son las sales que contiene el agua de los océanos, ríos, lagos y la que llega a nuestra casa como potable.

Por otro lado, el cuerpo humano es un muy buen conductor de electricidad. Esto produce que cuando una persona entra en contacto con una corriente eléctrica, la descarga viajará desde el punto de contacto, atravesando todos los órganos, hasta llegar a otro punto donde pueda liberarse. En este recorrido se afectarán los órganos vitales.

Evite accidentes eléctricos durante la temporada de lluvias

Durante esta temporada de lluvias hay un riesgo de accidentes eléctricos en la casa o en la oficina. Para evitarlos, es necesario revisar los puntos de conexión, revisar un cable para asegurarse de que no esté pelado, desconectar los dispositivos que no use, alejar los aparatos eléctricos de puertas y ventanas, no usar electricidad en caso de inundaciones, y evitar sobrecargar circuitos eléctricos.

Adicionalmente, se recomienda usar interruptores termomagnéticos, ya que su función es interrumpir el paso de energía cuando detecta que se están sobrepasando ciertos límites. Esto sirve para proteger un circuito eléctrico de sobrecargas o cortocircuitos.

No paran las emergencias por lluvias

La fuerte temporada de lluvias ha generado emergencias a lo largo de todo el país. Cabe destacar que esta fuerte temporada se ve impulsada por el Fenómeno de La Niña, que se podría extender incluso hasta diciembre, según ha dicho el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

La Niña estaría “acompañará la segunda temporada de lluvias, con una probabilidad entre el 61 % y 87 %, que inicia desde septiembre hasta principios de diciembre, con una intensidad entre débil y moderada”, indicó la entidad meteorológica.

Asimismo, según indicó la Organización Metereológica Mundial (OMM), una agencia de la ONU, las condiciones del fenómeno de La Niña se han exacerbado debido al cambio climático, lo que ha causado condiciones metereológicas y climáticas extremas que alteran las temperaturas y las precipitaciones estacionales, causando sequías e inundaciones en diferentes partes del mundo.

SEGUIR LEYENDO: