Alberto Gamero respondió a las críticas de los hinchas: “Nadie puede decir que Millonarios es un desastre”

Millonarios empató sin goles ante Atlético Bucaramanga en el Campín y las dudas sobre el momento del equipo no se hacen esperar por parte de los hinchas ya que el club no ha tenido el mejor inicio de temporada. El equipo bogotano empató en su primer partido con el Deportivo Pasto y ahora suma dos puntos de seis posibles en la clasificación. En la próxima fecha el ‘Embajador’ se medirá ante Atlético Nacional, actual campeón del certamen.

El duelo que se disputó en el estadio Nemesio Camacho El Campín representó un gran reto para el club bogotano que trató de abrir espacios en el área rival a través de Ruiz y Gómez, sin embargo la defensa rival se mantuvo ordenada. Millonarios tuvo algunas opciones claras a través de Ruiz pero el portero Chaverra estuvo seguro bajo los tres palos. Bucaramanga por su parte apostó por el contragolpe.

Una de las opciones más claras para la visita llegó a través de Acosta quien remató desde la mitad del campo de juego y el balón se estrelló en el horizontal. Una de las más claras para Millonarios llegó luego de un pase filtrado, el rebote del balón terminó en los pies de Carlos Gómez quien remató de cara a la portería, sin portero y el balón fue rechazado por un defensor rival. Pese a los múltiples intentos por parte de los dos equipos, el marcador llegó sin goles a los 90′.

“Nadie viene aquí a superarnos o pasarnos por encima”

Tras el empate sin goles en El Campín, el entrenador Alberto Gamero se refirió a este resultado, envió un mensaje de tranquilidad a la hinchada azul y destacó algunos de los aspectos positivos que mostró su equipo ante el Atlético Bucaramanga. El técnico ya piensa en lo que será el siguiente partido en el clásico ante Atlético Nacional que se llevará a cabo el próximo sábado 16 de julio en el Atanasio Girardot de la capital antioqueña.

“Este equipo crea, elabora, juega la mayor parte del partido en campo contrario, pero nos falta meterla. Nosotros estamos tranquilos porque trajimos un goleador, Ruíz tiene 12 goles en el año. Necesitamos los complementos que vienen de atrás. Creo que Gómez tuvo dos, Daniel Ruíz tuvo dos más, Silva tuvo otra; necesitamos ese abono para no cargarle la responsabilidad al goleador. Probamos de todas las formas: media distancia, tiro de esquina, pelota quieta, centros. Son estos partidos en los que en el último minuto pudiste perder, que llega el contrario y te cobra”, afirmó el entrenador.

El entrenador le respondió a los hinchas del club que cuestionan el inicio de la temporada, sobre esto aseguró que, “el hincha también tiene que entender hoy no le puedo criticar nada al equipo, hicieron todo para ganar el partido. Encontramos un buen rival que se defendió. Bien físico, bien en defensa y sin embargo le creamos. A la hinchada, yo como cabeza visible, entiendo que de pronto no tengan calma pero estoy tranquilo porque veo cosas buenas. Nadie viene aquí a superarnos o pasarnos por encima”.

Y el técnico agregó que, “por momentos la gente disfruta del juego del equipo, nos falta el complemento de hacer el gol. Entendemos que el fútbol es hacer un gol más que el rival, pero nunca fuimos superados. Nadie puede decir que Millonarios es un desastre. Somos un equipo con orden, con una idea de juego, que quiere ganar y sale a proponer, pero a veces el gol no se da”.

El entrenador del club aseveró que se “preocuparía más si me dicen a mí: “Profe, este equipo no llega, no elabora, no tiene opciones”. Nosotros hasta la parte mental del jugador la estamos trabajando, tenemos dos personas que nos ayudan mucho. En el fútbol, la toma de decisiones es muy importante y al ejecución. A veces hacemos bien la primera, pero no la segunda. Ese pedacito no es fácil. Nosotros los técnicos ayudamos a que el equipo llegue dentro de las 18, hasta ahí. No conozco un técnico que elabore jugadas ahí porque ahí viene la individualidad y al decisión del jugador”.

Sobre las posibles incorporaciones y recuperaciones en la plantilla, el entrenador afirmó que, “Cataño ya se está haciendo los exámenes médicos, Dios quiera que los pase y pueda firmar. Lo mismo el caso de Vanegas. El libro de pases se cierra el viernes y estamos aspirando si podemos traer un lateral izquierdo por la lesión de Murillo. Teníamos un jugador del Toluca que podía venir y lo que tengo entendido es que la esposa no quiso venir y él tampoco vendrá. Si somos sinceros, no podemos decir que no se ha traído. Trajimos lo que necesitábamos: un goleador, llegó Ruíz; un central, Vanegas; un lateral, Alba; un lateral, lo estamos buscando. El lateral izquierdo lo tenemos visto, lo hemos hablado, es colombiano que está por fuera y quiere venir a Colombia”.

