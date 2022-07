Usuarios denunciaron problemas en el sistema de salud de la Policía Nacional

Usuarios del sistema denunciaron irregularidades e inconsistencias en el servicio médico de la Policía Nacional, según señalaron varios de ellos desde citas médicas, medicinas y dispensarios son problemáticas que han venido evidenciando a lo largo del último tiempo.

Una de estas denuncias precisamente es de la señora Oliva Ramírez, esposa de un pensionado de la Policía Nacional que ha presentado problemas para poder sacar una cita médica. “He tenido problemas con las articulaciones, por eso me atendieron hace una semana en el CAN luego de una cita que había pedido hace mucho tiempo, recientemente se me comenzó a venir la sangre y dar algunos mareos. A la hora de pedir la cita me dicen que debo esperar puesto que en el CAN me programaron la cita hasta los próximos 20 días. Me va a tocar ir a una droguería corriente para que me digan qué es lo que tengo”, indicó Oliva al equipo periodístico de Infobae Colombia.

Este podría ser un caso aislado pero otra usuaria también habló esta vez en la emisora radial La W; Susana Saavedra mencionó la espera que deben tener para poder sacer una cita médica con un especialista, la mujer señaló que hasta ocho meses pueden tardar, además de resaltar que no ha podido sacar una valoración para rayos x.

Otra de las presuntas deficiencias que indicó fueron las irregularidades a la hora de reclamar medicamentos en el dispensario de la Policía: “hay que autorizar la orden en la misma policía y luego nos remiten a otra entidad cosa que antes no sucedía porque la Policía nos prestaba todos los servicios dentro del hospital porque ellos tienen todos los equipos para prestar un buen servicio. Ahora no, ahora todo es tercerizado”.

Las deficiencias también fueron señaladas sobre los canales de atención, puesto que los usuarios indican que las líneas telefónicas no son contestadas y cuando lo hacen no suele ser una comunicación efectiva. “He llamado al call center de la Policía casi todos los días durante seis meses y nunca hay citas”, indicó Jorge Arroyo a La W, Arroyo contando que lleva más de medio año intentado poder conseguir una cita para la montura de sus gafas.

Sobre más información del sector salud, Carolina Corcho futura Ministra de Salud, se expresó sobre el futuro de las Empresas Prestadoras de Salud y del gran acuerdo nacional que se desea hacer. La jefa de la cartera de Salud del gobierno Petro indicó que no se eliminaran las EPS, por el contrario se tratará de hacer un gran acuerdo nacional que permita tenerlas en cuenta.

“El país requiere una reforma estructural, que deberá tramitarse en el Congreso, que desarrolle la Ley Estatutaria de Salud. Esto implica conocer y evaluar los mejores sistemas de salud en el mundo para hacer posible la mejor opción para el país”, indicó la próxima MinSalud Corcho en una entrevista brindada a El Tiempo.

Concretamente sobre las EPS indicó que se debe aprovechar la infraestructura de estos lugares en lugar de liquidarlos: “Una de estas propuestas, en el marco de la transición al nuevo modelo, podría ser que no desaparezcan sino que se conviertan en un holding de prestación de servicios. Muchas EPS tienen estas capacidades instaladas y el país las requiere y no puede desaprovecharlas”.

La médica psiquiatra Carolina Corcho señaló la importancia de involucrar al sector privado y público en el modelo de salud que planea hacer el gobierno del Pacto Histórico, además señaló que en las modificaciones se deben hacer sin afectar la continuidad de los servicios médicos a nivel nacional.

