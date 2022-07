Fin de la novela: la historia completa del fichaje, que casi se cae, del colombiano Miguel Ángel Borja con River Plate

Fin de la novela: Cronología del fichaje de Miguel Ángel Borja a River Plate

Finalmente, Miguel Ángel Borja fue anunciado como nuevo jugador de River Plate. Las negociaciones que iniciaron en el mes de mayo se dieron por terminadas dos meses después. Sin embargo, el camino para concretar el fichaje no fue sencillo y el traspaso estuvo cerca de darse por caída a causa de desacuerdos entre la dirigencia del equipo ‘millonario’ y Junior FC, así como la dura crisis económica que atraviesa argentina no donde decisiones políticas hicieron peligrar su llegada.

La salida de Julián Álvarez al Manchester City de Inglaterra fue el motivo por el que River Plate se vio obligado a encender los radares en busca de un nuevo delantero, goleador. Fue así como Marcelo Gallardo se interesó desde los meses de mayo en contar con el nacido en Montería, Córdoba para el segundo semestre del 2022. Rumores iban y venían pero fue el 24 de mayo cuando por primera vez el mismo Borja declaró acerca de los rumores. El colombiano no desmintió el posible fichaje, pero aseguró que su presente era lo más importante:

“Cuando a uno le va bien, siempre aparecen opciones, ese tema lo maneja mi agente. Ahora pienso en mi equipo, en lo que se viene, en los cuadrangulares, en clasificar a la Sudamericana porque es el sueño de todos, de todos los hinchas también y vine por tres años. Eso lo que quería, lo que quería mi familia, me siento a gusto, el esfuerzo que hizo la directiva fue muy importante. Quiero seguir acá”.

El 26 de mayo, Junior FC cayó goleado en la sexta fecha de la Copa Sudamericana ante Unión de Santa Fe, lo cual decantó en su eliminación del torneo internacional. La presencia en este campeonato era parte importante que ataba a Miguel Borja al equipo de Barranquilla. Por ende, su salida abrió la puerta a la salida del delantero y fue River Plate el primer equipo interesado en fichar al colombiano. En ese entonces se hablaba de que la oferta del equipo de Núñez rondaría los 3.5 millones de dólares para contratar al goleador.

Fuentes cercanas al equipo ‘tiburón’ confirmaron a Infobae el interés y se hablaba de que la negociación sería por el 50% del pase perteneciente a Junior y el contrato se firmaría por tres años. Esto con el fin de que Junior reintegrara la inversión realizada en 2019 por el colombiano que provenía de Palmeiras de Brasil, dueño del restante de los derechos del jugador. La cifras del delantero en el primer semestre del 2022 fueron 16 goles en 27 partidos.

Las negociaciones entre los barranquilleros y River Plate parecían ir por buen rumbo hacia mediados del mes de junio. Las declaraciones de Juan Cruz Real a una emisora argentina así lo indicaba, “Todos queremos contar con un jugador así, pero si el día de mañana surge la posibilidad concreta, yo no le voy a cortar la posibilidad a nadie, y más en un club como River”. A esto se sumó la ausencia de Borja en los dos primeros días de pretemporada en Junior, argumentando una situación personal, aunque desde Buenos Aires aseguraban que esto era una manera de presionar su salida.

Los diálogos se comenzaron a dilatar a finales de Junio cuando, el jugador se realizó los chequeos médicos, regulares de una pretemporada, en Barranquilla y las negociaciones parecían estar estancadas entre clubes. A esto se le sumó la demanda del Deportivo Cali a River por el dinero adeudado por el traspaso de Agustín Palavecino y el incremento a cinco millones de dólares para cerrar el negocio.

El 4 de julio llegar a un acuerdo parecía más lejano aun luego del cambio de ministro de Economía en Argentina que incluyó la llegada de Silvina Batkins. Entre las primeras medidas para contener la alta tasa de inflación y la devaluación del peso argentino estuvo ordenar al Banco Central cerrar las transferencias de dinero al exterior. River Plate tenía hasta el 7 de julio para inscribir a Miguel Borja en las Liga Profesional de Fútbol. El acuerdo por el delantero se había cerrado en 7 millones de dólares por el 100% del pase, 50% para Junior, 50% para Palmeiras y cancelar la deuda de los ‘tiburones’ con el equipo brasileño por la transferencia del 2019.

Pese a que el deseo del goleador era la de llegar al equipo dirigido por Marcelo Gallardo, el 6 de julio esta posibilidad parecía diluirse tras las declaraciones del representante del jugador, Juan Pablo Pachón, al programa VBar de Caracol Radio, “ El fichaje está caído por falta de garantías bancarias del equipo millonario ”. Borja estaba dispuesto a resignar parte de una deuda que el Palmeiras mantenía con él para que los clubes lleguen a un acuerdo

El mal momento de River Plate en la Liga, la eliminación de la Copa Libertadores y la salida de jugadores como Julián Álvarez y Enzo Fernández, que permitieron el ingreso de una importante cantidad de dólares a Argentina, ayudaron a que la negociación se reflotará y Miguel Borja tomará un vuelo con destino a Buenos Aíres para realizarse lo exámenes médicos y firmar el contrato que lo vinculaba con el equipo de la ‘banda cruzada’. El delantero en el aeropuerto se despidió de los hinchas del Junior FC y contó como vivió los últimos días:

“Agradecido con Dios por la oportunidad que me da de poder ir a uno de los mejores del continente. Yo pienso que ha sido un trabajo difícil junto a mi representante, que ha venido trabajando. Yo simplemente me he dedicado a seguir las instrucciones que ellos me daban, el día que tenía que ir a entrenar iba, y el día que no me daban la autorización, me quedaba trabajando con mi preparador físico porque obviamente siempre estuve trabajando y en realidad es eso lo que en realidad pasó”.

El paso final de esta larga novela del mercado de fichajes se dio el 12 de julio cuando el delantero de la selección Colombia fue confirmado a través de un video como nuevo jugador de River Plate de Argentina. El acuerdo lo vincula con la institución de Núñez hasta diciembre del 2025. Algunos de los colombianos que han dejado historia en el club argentino han sido Juanfer Quintero (autor de un gol a Boca en la final de la Copa Libertadores), Radamel Falcao García, Juan Pablo Ángel, Mario Yepes, Teo Gutiérrez y Rafael Santos Borré.

SEGUIR LEYENDO: