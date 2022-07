Sin acuerdo se levantó reunión para reactivar el funcionamiento del peaje Rionegro, en Santander

Peaje Rionegro, en Santander. FOTO: ARCHIVO PARTICULAR

El peaje Rionegro, entre dicho municipio y Bucaramanga, capital de Santander, por ahora no reactivará su funcionamiento. Esto, luego de que el director del Instituto Nacional de Vías, Invías, Juan Esteban Gil, se reuniera con delegados de las alcaldías de Bucaramanga y Rionegro, la Cámara de Comercio y la comunidad y no llegaran a ningún acuerdo para evaluar su posible reinstalación , el cual terminó vandalizado y destruido en las protestas nacionales de 2021.

De acuerdo con Vanguardia, Invías pretendía presentar una propuesta a la comunidad y era una tarifa preferencial o diferencial para los rionegranos para que se reactivara el peaje y la petición generalizada de la comunidad se basó en que se inicien las obras de la doble calzada de la vía La Virgen - La Cemento, entre el municipio y Bucaramanga sin el punto de pago.

Según manifestaron integrantes de la comunidad, el peaje se mantuvo durante 17 años en los cuales se pudo recaudar la plata necesaria para darle viabilidad a las obras del polémico Convenio 1113, que era operado por el Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander, Idesan, pero que pasó a manos de Findeter por presuntas irregularidades en la licitación por más de $103 mil millones denunciadas por Vanguardia y otras veedurías.

En dicha reunión, una de las voces fue la del alcalde de Rionegro, Rubén Darío Villabona. El mandatario, según Vanguardia, afirmó que el pueblo no va a permitir la reinstalación del peaje. “Una opción es reubicar el peaje en inmediaciones de Bucaramanga y con esa plata hacer las obras allá. Lo más sabio es no pensar en la reactivación del peaje, no tomar una decisión ahora, sin saber qué pasará con el próximo Gobierno. La voluntad del pueblo es no al peaje.

El diario también explicó que la intención de Invías de instalar el punto de pago nuevamente ha causado inconformidad en la región. Es así que la semana pasada diputados, la comunidad y senadores electos llegaron hasta Rionegro a protestar para rechazar que la caseta vuelva a funcionar.

Invías y los puntos expuestos sobre la mesa

Antes de la reunión, Invías había dejado claro algunos puntos. Entre ellos, el nuevo programa Vías de La Cigarra, que hace parte de la modificación del Convenio 1113 de 2016 y busca implementar un novedoso mecanismo de financiación con la inclusión de Findeter, que será el administrador de recursos, brindará asistencia técnica y será financiador de la obras, con lo cual se garantizará que los recursos recaudados en los peajes de Lebrija y Rionegro sean destinados al correcto desarrollo y construcción de las obras para mejorar las vías de Bucaramanga y sus municipios conectantes como Lebrija, Rionegro, Girón y alrededores.

“Con las obras de Vías de La Cigarra se beneficiará a toda la zona de influencia que hace parte del tramo Palenque - La Cemento - Rionegro. En los 29 kilómetros de este tramo se llevarán a cabo obras como: la segunda calzada de El Cero a Rionegro, la construcción del par vial desde Puente Tierra a El Cero con 4 kilómetros de calzada sencilla, la construcción de 4 kilómetros de segunda calzada (broches), la estabilización del sector Villas de San Ignacio, 3 puentes peatonales, 3 puentes vehiculares, 4 retornos, 2 intercambiadores y la Gestión Vial Integral”, había informado Invías antes de la reunión.

Además. que con las obras de este tramo se mejoran la conectividad, el transporte de carga a la Costa Atlántica, el desarrollo y competitividad de Rionegro como municipio más cercano y el posterior desarrollo de obras sociales para acercar la infraestructura pública a las comunidades.

De igual manera, que la priorización de los otros tramos del proyecto (Lebrija - Palenque, aeropuerto, Palenque - La Salle y La Virgen - La Cemento) hacen parte del compromiso del Gobierno nacional con la delegación de gremios y población santandereana de sacar las obras adelante y mejorar la conectividad de este territorio.

