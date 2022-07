Qué se sabe del supuesto regreso de Teo Gutiérrez a Junior de Barranquilla

'Teo' tiene 6 meses de contrato con Junior de Barranquilla y no descartaría volver a Argentina. Crédito: Twitter @JuniorClubSA

La ventana de pases está abierta en Colombia y los clubes buscan reforzar sus plantillas para esta Liga BetPlay 2022 - II. Uno de los clubes que en los últimos años ha sido gran protagonista de cada mercado de transferencias es el Junior de Barranquilla, pues ya acostumbró a sus hinchas a que lleguen refuerzos de primer nivel y los nombres no paran de sonar en el Tiburón.

Aunque el campeonato local ya esté en marcha, los clubes se siguen preparando para disputar el título conocido como la ‘Estrella de Navidad’. En los últimos días, Junior ha estado en boca de muchos por las contrataciones que podría realizar en esta ventana de pases, sin embargo, en las últimas horas un nombre tomó fuerza e ilusionó a los hinchas ‘rojiblancos’, Teófilo Gutiérrez.

‘Teo’ actualmente es una de las grandes figuras del Deportivo Cali, no obstante, tiene una enorme historia con Junior de Barranquilla, ya que por nueve años vistió esa camiseta y levantó cinco títulos en el país (2 ligas, 2 supercopas y 1 copa). Su salida en 2021, se dio en medio de una polémica con las directivas y su regreso sigue ilusionando a los seguidores del club.

Esto es lo que se sabe del supuesto regreso de Teófilo Gutiérrez a Junior

En las últimas horas, comenzó a sonar el rumor del posible regreso de Teo Gutiérrez al Junior de Barranquilla, esta información fue entregada en primer lugar por el periodista Carlos Arturo Arango, quien señaló que la salida del jugador del Deportivo Cali parece inmediata y que se está trabajando en la recesión de su contrato, pues tendría el deseo de volver a Barranquilla.

A esto también se suma la visita inesperada de Teófilo Gutiérrez a ‘La arenosa’. En la ciudad varias personas pudieron confirmar que el jugador estuvo presente este fin de semana y esto aumentó la expectativa de los hinchas que sueñan con verlo vestido de nuevo con la camisa ‘rojiblanca’.

El delantero Carlos Bacca también mencionó la posibilidad de verse jugar junto a Teo Gutiérrez de nuevo en Junior de Barranquilla, sin embargo, dejó claro en una entrevista que todo depende de las directivas. “Eso se lo tienen que preguntar a los dueños del equipo, nosotros no decidimos, Teo es hincha de Junior y saben todo lo que aporta al club, yo también soy hincha de Junior, pero los dueños son los que deciden”, afirmó Bacca en ESPN.

Sin embargo, y pese a los rumores que vinculan a Teófilo Gutiérrez con su exequipo, el entrenador Mayer Candelo, quien recientemente fue confirmado como nuevo timonel del Deportivo Cali, se refirió a este rumor que cada vez toma más fuerza y señaló, contundentemente, que cuenta con su capitán para disputar esta Liga BetPlay 2022 - II.

“De Teo Gutiérrez sé que lo que el presidente me habló. Tiene permiso de unas cosas personales que tiene con su familia en Barranquilla, pero regresa mañana en la mañana. Hasta el momento, sí, cuento con él. Acá no se ha hablado de Teófilo para nada. No hay rumores de que se pueda ir. Sé que tiene un permiso de la presidencia”, afirmó Candelo en entrevista con el VBAR de Caracol Radio.

