Hermana de Yina Calderón revela problema laboral con Epa Colombia y dice que es una “chanda de persona”. Fotos: Instagram

A finales de 2021, las influenciadoras Juliana Calderón y Daneidy Barrera (mejor conocida como Epa Colombia) estuvieron en el centro de una polémica por una pelea que inició por cuenta de sus empresas de keratinas. Dichos enfrentamientos se produjeron a través de Instagram, y el último ocurrió en octubre. Desde ese entonces, las aguas se calmaron, pero recientemente un nuevo ‘round’ atizó la discusión.

Quien empezó este nuevo capítulo fue la hermana de Yina Calderón, pues a través de varias historias de Instagram se despachó contra su colega empresaria, nuevamente por temas empresariales. Vale anotar que ambas fueron las protagonistas en la feria Expobelleza, en Medellín, que se realizó desde el pasado 7 hasta este domingo, 10 de julio, donde aumentó la competencia entre ambas figuras.

En la red social, Calderón lamentó sentirse “muy triste, muy aburrida por una situación” que ella misma calificó después como “competencia desleal”. Acto seguido, se fue de lanza en ristre contra Epa Colombia, denunciando que efectuó conductas indebidas en el marco de la feria de belleza.

“¿Cómo es posible que la señorita Epa Colombia mande a sus chicos a repartir volantes al frente de mi stand? O sea, eso no se hace”, expresó la hermana de la DJ y también empresaria. Posteriormente, señaló que dichos actuares no los hace una empresaria. Y remató diciendo “la verdad eso no se hace” y compartió el video del momento en que un miembro del staff de Epa Colombia reparte volantes justo en frente del cubículo donde Juliana estaba mostrando sus keratinas.

Le puede interesar: Con dos ponqués, champaña y en piscina, Sofía Vergara celebra sus 50 años

Las ‘InstaStories’ fueron compartidas por varias cuentas de entretenimiento como ‘Rastreando famosos’ y allí los comentarios no tardaron en llegar. De hecho, no fueron pocos los usuarios de esta plataforma que cuestionaron la queja de Juliana, afirmando que son “estrategias” y que, por lo tanto, Barrera Rojas no obró mal.

Comentarios como “Vean pues, es estrategias de negocios. Mami, si no sabe vender entonces recoja y váyase a dormir”; “Solo estaba dando propaganda no se llevaban a la gente obligada”; “El mundo es de los vivos, hija, por eso es una feria de exposición, para exponer su producto”; “No veo la competencia desleal por ningún lado... ella puede repartir donde se le dé la gana siempre y cuando no invada su stand” y “¿Cuándo va a superar a Epa?” destacaron en el post que alcanzó más de 100 mil visualizaciones en pocas horas.

A través de varias historias de Instagram, Juliana Calderón se quejó de Epa Colombia por "competencia desleal" Video: vía Instagram (@rastreandofamosos)

Por otro lado, Epa Colombia reaccionó en su perfil de Instagram no sobre Juliana Calderón, sino contra la organización de Expobelleza. A través de varias historias y en compañía de su amiga Koral Costa, dijo que este año el evento “no la dio”.

“Les faltó más estrategia de marketing, igual quiero que sepas que siempre te voy a regalar keratinas a través de mis redes sociales, en mis peluquerías o en mis eventos, porque si yo soy una mujer exitosa, es por ti, amiga, porque tú me apoyas”, manifestó Barrera Rojas ante sus 5.1 millones de seguidores en Instagram.

Cabe anotar que la influenciadora se echó flores a sí misma antes de iniciar esta feria en la capital antioqueña, diciendo en sus redes sociales “para qué ponerme a pelear… si yo soy la que más vendo, que soy la que más distribuidores tengo. Usted puede decir que yo estoy fracasada, pero en contabilidad no me dicen eso” alardeando de su éxito.

SEGUIR LEYENDO: