Agarrón entre la ministra de Agricultura de Gustavo Petro y Luis Carlos Sarmiento: “Los planes de desarrollo no son competencia de un empresario”

Hace unos días el presidente electo, Gustavo Petro, dio a conocer que su ministra de Agricultura será Cecilia López. Tras el anunció la ministra habló sobre la reforma agraria que se impulsará desde su despacho entre las ideas señaló que se hará una catastro multipropósito.

“Habrá un catastro multipropósito. En Colombia los impuestos a la tierra rural son casi nulos, absolutamente ínfimos. Con este catastro, que será un instrumento vital, esos impuestos van a corresponder mucho más a la capacidad productiva de las tierras. La metodología para ello la hacen expertos. Para eso está el Instituto Agustín Codazzi y gestores catastrales”, señaló Cecilia en una entrevista para El Tiempo.

Tras su pronunciamiento uno de los primeros en oponerse a la idea del nuevo gobierno fue el magnate Luis Carlos Sarmiento Angulo (propietario del Grupo Aval -el conglomerado bancario más grande de Colombia-, del Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir, del diario El Tiempo, Corficolombiana, entre otras empresas de distintos sectores); que en un evento empresarial aseguró que sería injusto hacer una reforma así, sin perjudicar el poder adquisitivo de los tenedores de las tierras.

“Primero que todo, se respetan los derechos adquiridos. Aquí no se viene con el cuentico de que vamos a cambiar todo esto y vamos a expropiar a todo el mundo. No, señor. Aquí se trabaja con inteligencia: se diseñan los proyectos, se diseñan los mejoramientos, se hace la inversión y luego con la inversión se compensa a cada persona que puso su tierra, con valor equivalente de una tierra con toda clase de servicios públicos, con comunicaciones. Tenemos que soñar en lo que esto merece ser”, dijo el banquero en el marco de la inauguración de la nueva calzada Chirajara-Fundadores.

Las palabras del empresario más rico de Colombia, no fueron bien recibidas por una parte del petrismo y López. En redes sociales Carolina Sanín anotó “Que se atreva el viejo Sarmiento a hablarme así a mí, o a hablar así delante de mí, para que vea cómo le hago tragar un jabón”. Seguido a este trino la ministra respondió y dijo: “Yo te ayudo”.

Los comentarios no acabaron ahí, pues tras esto, muchos internautas la criticaron debido a su actitud frente a la critica, incluso, un usuario de la red social le mencionó que: “Luis Carlos Sarmiento aclara “1- Lo que yo he propuesto es la elaboración de un Gran Plan Nacional de Desarrollo de los Llanos Orientales de Colombia, aprovechando la construcción de la carretera desde Bogotá a Villavicencio...”.

Y la respuesta de la ministra del gobierno fue contundente y cortante: “Los planes de desarrollo de este país son competencia exclusiva del Presidente de la República, no de un empresario”.

Por ahora, el presidente electo Gustavo Petro no se ha referido al tema de la polémica en mención. Sin embargo, antes de que se celebrara la primera vuelta, el entonces candidato dio detalles de cómo sería su eventual relación con el multimillonario colombiano.

“Hablar con Luis Carlos Sarmiento no es que sea un hecho extraordinario para mí, lo que debe quedar subrayado es que jamás doblegaría el interés público a un interés particular poderoso. He hablado con muchos banqueros”, mencionó el entonces candidato Petro a los micrófonos de la emisora W Radio. Además, indicó que para que se genere un avance en la economía del país se debe ‘democratizar el crédito’, y explicó: “Significa mas banca cooperativa, mas banca pública y mas banca privada de lo que hoy hay”.





