Video: ‘Freddie Mercury’ sorprende en el metro de Medellín

Son múltiples los hechos de intolerancia que se presentan en los diversos medios de transporte público en el territorio nacional, especialmente en las grandes ciudades. Pero esta vez un hecho particular se presentó en el Metro de Medellín: un fanático se disfrazó del mítico Freddie Mercury para contagiar de rock a los habitantes de la ciudad de la eterna primavera

Imitó la tonada que interpretó el cantante de Queen con millones de espectadores en el recordado Live Aid de 1985. En el Estadio de Wembley hizo corear a los espectadores el pegajoso ‘Eooo’ que tanto se ha inmortalizado en las redes sociales.

En esta ocasión el criollo Freddie Mercury puso a corear a los desprevenidos usuarios del metro ‘Eooo’, mientras registraba todo a través de su teléfono celular.

Los usuarios en las redes sociales no pasaron desapercibido el vídeo, más de 19 mil reacciones y miles de veces que ha sido compartido el fragmento audiovisual demuestran que no solo marcó tendencia en la capital de Antioquia. Respecto a las reacciones, ha generado múltiples, desde los que apoyan o no avalan este tipo de actos en transporte público hasta los que se burlaron de la particular situación.

“Colombia tierra querida, cosas que jamás vería en Suiza”; “confirmadísimo: va a estar en Yo Me Llamo”; “te subes al metro y de repente aparece Freddie Mercury Jaramillo”; “son formas de distracción de distraerte mientras otros roban y todos caen en el juego la gente no aprende”; “cómo odio estas cosas, se puede ver la incomodidad de la gente, no hay nada mas fastidioso que un tipo queriendo llamar la atención en un lugar donde claramente se busca tener un viaje tranquilo”, fueron algunas de las numerosas reacciones suscitadas por el Mercury criollo.

Del rock al reggaetón

Hoy por hoy Karol G es una de las artistas nacionales más exitosas a nivel internacional. Canciones como ‘Tusa’, ‘BICHOTA’, ‘El Makinón’, entre otras, se han convertido en infaltables para una buena fiesta, especialmente en ciudades como Bogotá y Medellín.

Pero la evidencia de lo que sus canciones causan en la gente se hizo viral en las últimas horas en TikTok, cuando pasajeros de un bus de TransMilenio empiezan a bailar ‘Tusa’.

Pasajeros de TransMilenio hicieron fiesta con Karol G

Los usuarios del sistema de transporte masivo de la capital están acostumbrados a ser testigos de situaciones particulares, desde los vendedores informales que se ingenian nuevas formas de convencer a las personas de adquirir sus productos, hasta pasajeros que almuerza, se maquillan, se peinan y hasta se van a los golpes.

Pues bien, en las últimas horas un grupo de jóvenes se tomó un articulado para hacer su propia fiesta. En lugar del ‘cover’, los jóvenes pagaron $2.650 por el pasaje; y los acompañaron las luces blancas del bus en vez de las de colores en las discotecas.

En plena ‘hora pico’, lo que es evidente por la cantidad de personas que estaban dentro del articulado, muchos jóvenes se subieron al vehículo y desde un parlante colocaron la famosa canción de ‘Tusa’. Con tan solo la primera nota de la canción, empezaron a bailar y gritar mientras se sostenían de los tubos para no caerse, puesto que el bus iba en movimiento.

