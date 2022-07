Dos jugadores de experiencia llegarían a reforzar al Junior de Barranquilla: uno de Europa y el otro recién campeón en Colombia

BARRANQUILLA. 15 de diciembre de 2021. Junior empató 1-1 con Atlético Nacional en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en juego válido por la sexta fecha del grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2021. (Colprensa)

Tras confirmarse el fichaje de Nelson Deossa, el Junior de Barranquilla continúa su preparación para el inicio del segundo semestre en la Liga Betplay. Aún a la espera de la resolución del caso Miguel Borja, el equipo tiburón posa sus ojos en otros dos jugadores que podrían aportarle experiencia y jerarquía al equipo. Uno de ellos se encuentra en Europa y el otro viene de ser campeón del fútbol colombiano.

Carlos Bacca es el jugador que retornaría al equipo luego de varios años en el fútbol europeo, vistiendo las camisetas del Club Brugge, en Bélgica, Sevilla, Villarreal y Granada, en España, y AC Milan, en Italia.

El delantero de 35 años se encuentra en la ciudad de Barranquilla, al parecer para visitar a algunos familiares. Su presencia en la ciudad ilusiona a los hinchas de Junior con su posible regreso. La última vez que el de Puerto Colombia vistió los colores del conjunto tiburón fue en 2011, antes de iniciar su recorrido por el fútbol internacional.

“Si se da la oportunidad de volver, trabajaré para darle muchas alegrías a la afición. Habrá que preguntarle a los dueños del equipo qué es lo que quieren”, comentó el jugador, en su arribo a la ciudad. “Soy hincha de Junior y mi fichaje lo deciden sus dueños”, dijo.

El futbolista podría retornar al fútbol colombiano en 2022 para vestir la camiseta de Junior de Barranquilla. Marzo 14, 2019 REUTERS/Heino Kalis

Bacca viene de vestir la camiseta del Granada español, sin mucho protagonismo. Desde su arribo al club, en 2021, apenas jugó 19 partidos en los que registró un gol y tres asistencias. En la última campaña estuvo relegado y a inicios de 2022, los directivos le comunicaron que al finalizar la temporada ya no contarían más con él.

Así pues, es muy probable que el delantero vista de nuevo la camiseta de Junior. Él lo quiere así, pero del deseo al hecho, hay un trecho considerable. Lo cierto es que Bacca quiere estar e, incluso, dijo que le gustaría jugar con Teófilo Gutiérrez, hoy con el Deportivo Cali. Puede que esto último no se concrete, pues hasta el momento no hay razones para que Teo regrese al equipo de Barranquilla, pero sí podría compartir camerino con otro hombre experiencia con pasado, también, en la selección Colombia.

Se trata de Giovanni Moreno, quien ha sido relegado por los directivos de Atlético Nacional, luego de que el equipo consiguiera el título de liga en el torneo apertura ante Deportes Tolima.

El antioqueño retornó al equipo verdolaga a inicios de este año, luego de jugar en el fútbol chino por casi diez años. Con Shanghái Shenhua, Gio disputó 264 partidos y registró un total de 86 goles y 40 asistencias. Consiguió dos títulos de copa con el club y, en su momento, fue el jugador más valioso de su plantel. Portó la cintilla de capitán durante mucho tiempo y fue compañero de jugadores como Freddy Guarín, Carlos Tévez, Demba Ba, Didier Drogba y el francés Nicolás Anelka.

El colombiano compartió con grandes figuras del fútbol mundial durante su tiempo en la liga de China (Foto: Archivo).

Antes de llegar a la liga de China, el colombiano vistió la camiseta de Racing Club de Avellaneda. Con el equipo argentino jugó apenas dos temporadas, pero eso le bastó para meterse en los corazones de la hinchada. Debido a sus lesiones, apenas pudo jugar 50 partidos y dejó tras de sí 12 goles y 6 asistencias. Siempre se le reconocerá que cada vez que saltaba al campo sudaba la camiseta como pocos.

Por esa época coincidió con Teófilo Gutiérrez, que había arribado al club tras su paso por el fútbol turco, en 2011. La dupla colombiana consiguió hacer que Racing fuera uno de los equipos más competitivos de aquellos años en el fútbol argentino. Les faltó poco para conseguir un título.

En su última etapa con Atlético Nacional, Gio jugó 20 partidos y anotó 4 goles. Al respecto de su salida y sus cruces con los directivos, en conversación con Andrés Felipe Muñoz, el líder de la barra ‘Los del Sur’, el jugador comentó:

“Mi sueño era ese, salir campeón e irme, pero me siento con la injusticia y rabia que no les puedo dar gusto, como que lo toman como nosotros fuimos los que lo retiramos, yo me quería ir con la gente, con mis amigos, no así, por eso me da bronca”.

Y sobre su posible llegada al equipo de Barranquilla, dijo: “Tengo que mirar qué va a pasar, no sé dónde voy a jugar, espero que si voy al Junior la gente no me crucifique porque saben lo que los quiero, lo que hice para volver, aunque muchos no lo sepan, que entiendan que no lo estoy haciendo por demostrarles ni nada sino porque sentía que podía seguir compitiendo”.

Así pues, en el radar de Junior están estos dos experimentados jugadores. Será cuestión de detalles que se logren los acuerdos para su traspaso, pues dinero, se sabe, sí tienen.

Por lo pronto, Junior y Atlético Nacional se enfrentarán el próximo miércoles 13 de julio, por la segunda fecha del torneo clausura de la Liga Betplay 2022, en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

