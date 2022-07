El alcalde de Cartagena William Dau le pidió la renuncia a todos los miembros de su gabinete

William Dau se quedó gobernando solo: renunció todo el gabinete de la alcaldía de Cartagena. Foto: archivo particular.

Una gran sorpresa se llevaron los cartageneros al conocer que el alcalde de la ciudad, William Dau Chamat, le pidió a todos los integrantes de su gabinete distrital que renunciaran de manera colectiva y protocolaria. Sin embargo, los motivos desconcertaron a la ciudadanía.

De acuerdo con el mandatario de la capital del Bolívar, le pidió la dimisión a sus secretarios, asesores, y demás funcionarios para que no enfrenten inhabilidades si quieren competir en las elecciones distritales que se celebrarán el próximo año donde se definirán a los nuevos concejales y a su sucesor en la Alcaldía de Cartagena.

Es más, Dau dijo que con estas renuncias buscará que si sus coequiperos quieren hacer campaña no encuentren problemas en sus aspiraciones al hacer parte de la administración cartagenera actual, a la que le quedan 17 meses en el poder. Es de recordar que el siguiente alcalde asumirá el 1 de enero del 2024.

“Pedí una renuncia masiva a todos, creo que también en enero de este año la había solicitado, para poder hacer los ajustes finales del último año y medio que nos queda de gobierno. Sé que hay gente que tiene ganas de aspirar a planes electorales para algún cargo de elección popular. Estamos alineando el equipo para lo que resta de la recta final”, expresó el gobernante cartagenero.

Sin embargo, ante la duda de con quién gobernará, Dau aseguró que ya está trabajando en un plan de contingencia para no solo cumplir con lo que prometió en campaña, sino dejar listos los empalmes con los funcionarios públicos que lo acompañan y que la mayoría hacen parte de su movimiento Salvemos a Cartagena.

“Ya viene la recta final, me queda un poquito menos de año y medio de gobierno y yo quiero ir alineando y afinando a mi equipo para lo que queda si trabajar con todo. Yo a cada ratico hago cambios y eso a mi no me molesta, aunque la gente hable de inestabilidad o que nadie me dura. Yo hago lo mismo que cualquier empresa privada, siempre estoy ajustando, haciendo traslados y lo que me parezca que requiera la ciudad”, manifestó el alcalde en diálogo con el diario regional El Universal.

Por otro lado, el burgomaestre dio a conocer que, por ahora, no le ha aceptado la renuncia a los miembros de su gabinete, pues espera dejar listos los temas que cada uno lideraba en su gobierno local. “Realizaré los ajustes respectivos para garantizar la mayor ejecución posible del Plan de Desarrollo Salvemos Juntos a Cartagena en el tiempo que resta del gobierno”, agregó el mandatario.

En otros apartes de su pronunciamiento, el acalde de la capital del Bolívar desmintió que Paola Pianeta, secretaria del Interior, renunciara antes de que él hiciera la controvertida solicitud.

“Yo creo que Paola Pianeta pueda tener aspiraciones para lanzarse a algún cargo o al Concejo de Cartagena, y así como ella, yo creo que hay varios, no me consta que ella lo vaya a hacer, pero hay varias personas en mi administración que van a renunciar para lanzarse”, dijo.

Aunque Dau aseveró que ninguno de sus coequiperos renunció antes de que este se los pidiera, es de recordar que a inicios de este 2022, en enero, varios de sus funcionarios decidieron dar un paso al costado de su administración. Algunos de ellos fueron: Saia Vergara, directora del IPCC; Ausberto Coneo, gerente de Espacio Público y Movilidad; David Múnera, secretario de Interior; Juan David Franco, secretario de Planeación; Mercedes García, directora de la cárcel de mujeres; y Diana Martínez, secretaria general de Cartagena.

Inclusive, se sabe que no es la primera vez que Dau les pide a sus empleados que salgan de su administración; en el pasado solicitó la renuncia de Álvaro Fortich, exdirector del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis); de Pedro Lora, exsubdirector del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) y de Alexa Cuesta Flórez, exdirectora de la Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar).

