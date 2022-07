Óscar Julián Ruiz dio su opinión sobre las nuevas reglas arbitrales de Catar 2022

Óscar Julián Ruiz, ex árbitro colombiano, comentó sobre las nuevas reglas que se aplicarán en el mundial Catar 2022. Imagen: archivo.

Nada más faltan 4 meses para que el mundo se paralice en el torneo de fútbol más importante del mundo, en suelo catarí 32 selecciones lucharán codo a codo para alcanzar la gloria y poder añadir el nombre de su país a la selecta lista de campeones del mundo. Aun así, incluso sin que la pelota ruede, ya se comenta sobre lo que será la realización de este mundial y las decisiones arbitrales no están exentas de estos comentarios.

En conversación con Blu Radio, el ex árbitro colombiano Óscar Julián Ruiz, comentó las nuevas reglamentaciones que serán implementadas en la cita orbital. De arranque comentó sobre la implementación del sistema semi-automático que ayudará a marcar los fueras de lugar. La innovación tecnológica que desarrolló la FIFA se ejecutará por medio de diferentes cámaras que se ubican por todo el estadio y que evaluarán 29 puntos del cuerpo de un jugador para concretar si hubo o no un fuera de juego.

La polémica con este sistema consiste en que varios han argumentado que el trabajo de los jueces de línea se acabó y ya no serán necesarios. Sin embargo, para Ruiz esto no sucederá así, ya que la herramienta está designada para ayudar al cuerpo arbitral, pero no reemplazarlo:

“La FIFA lo ha utilizado ya y eso agilizará el tiempo, porque al momento se sabrá si el jugador estará adelantado, o no. Tampoco es que le haya acabado el trabajo a los árbitros asistentes. Habrá que ver la interpretación de las jugadas, si interfiere o no, si se quiso jugar o no, por lo que los jueces seguirán estando y los asistentes seguirán siendo primordiales para los partidos”.

Posteriormente, comentó que la decisión de la F.A. Board Internacional (IFAB), institución delegada por la FIFA para cambiar las reglas del juego, de cambiar la regla sobre la posición de los arqueros al momento de cobrar un penal fue correcta, ya que si se permite el movimiento excesivo se puede distraer al pateador:

“El tema de los pies del portero en los penaltis, agregaron ahora también que ambos pies deben pisar la línea de meta antes del cobro, esto es algo que se revisará en el VAR. Lo que hizo el portero de Australia, con sus tácticas, la gente se impresionó y eso estaba permitido en las reglas de juego y eso distrajo a los pateadores”.

Cabe recordar que la acción que realizó el guardameta de la selección australiana fue contra Perú en el repechaje intercontinental para definir el último puesto en el mundial. Durante la serie de penales, el portero Andrew Redmayne realizó un ‘baile’ por todo el arco para distraer al ejecutor Alex Valera, su estrategia fue efectiva y los Socceroos se quedaron con el tiquete a Catar. Ahora dentro del certamen internacional esto no será permitido.

Finalmente, cerró afirmando que la decisión de permitir la realización de 5 cambios fue acertada, aún más teniendo en cuenta las altas temperaturas en las que se disputará el mundial y que la pandemia no ha desaparecido todavía:

“Se hizo lo de los 5 cambios, que antes eran 3 y que amplían las posibilidades para los jugadores. Los técnicos lo pidieron, el departamento médico, el COVID no ha desaparecido”

Catar 2022 solo tendrá la presencia de un solo colombiano dentro de la lista de miembros arbitrales, se trata del video asistente Nicolás Gallo.

