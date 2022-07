El próximo ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, aseguró que no apoya el fracking en Colombia

FILE PHOTO: Jose Antonio Ocampo, member of the board of the central bank of Colombia, speaks during an interview with Reuters in Bogota, Colombia August 10, 2017. REUTERS/Jaime Saldarriaga/File Photo

José Antonio Occampo, nuevo ministro de Hacienda, quien fue recientemente designado por el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, mostró su rechazo a la fracturación hidráulica, o mejor conocida como Fracking, para extraer gas en Colombia.

Para Ocampo hay evidencia clara, sobre todo en los Estados Unidos, en los que se evidencia los graves problemas medio ambientales que esta practica extractivista genera en las zonas aledañas a donde se lleva a cabo y - sobre todo. a las aguas del subsuelo.

“Yo también apoyó la decisión de no hacer fracking, no creo que sea una una necesidad de Colombia, tiene muchos riesgos ambientales que yo, pues que he vivido en Estados Unidos en los últimos años ese debate ya es muy candente, por ejemplo, los mayores temblores en la zona son los en los estados donde había una gran cantidad de fracking y han habido muchos riesgos en materia agua subterránea. De hecho, en la campaña que yo apoyé, la Sergio Fajardo, también estamos en contra del fracking”, afirmó Ocampo en Caracol Radio.

Además, señaló que Colombia no necesariamente tiene que contar con los ingresos producto de la fracturación Hidráulica y que hay otras formas de obtener los recursos para el gasto social y la reducción del déficit fiscal, que - según él- ha aumentado considerablemente en los últimos años.

E”sa será una una prioridad absoluta, pero también será una prioridad desde el punto de vista del Ministerio, Hacienda generar mayores recursos precisamente para financiar los casos sociales”

Ocampo anteriormente había manifestado que las reservas de gas que hay actualmente en el país solo alcanzaban para tres años, pero eso no quería decir que apoyaba la fracturación hidráulica, pues se puede hacer por exploraciones normales, ya que hay 180 contratos firmados.

Además, el nuevo ministro de Hacienda afirma que hay que buscar soluciones a la extracción de gas, por ejemplo, apunta a que una de las prioridades de Ecopetrol es la de avanzar hacia el hidrogeno verde que es un combustible que remplaza al gas y-según él- es científicamente sostenible con el medio ambiente.

Ocampo está también de acuerdo con las recientes declaraciones de la nueva ministra de Agricultura, Cecilia López, en las que afirma que las tierras que no produzcan deberán pagar más impuestos o venderlas al Estados, pues el promovió la ley 160 de 1994 que fue la reforma agraria en su momento, por lo anterior José Antonio dice que tendrá que articularse con su homologa para sacar adelante este tipo de propuestas de equidad tributaria.

El nuevo MinHacienda afirma que es prioridad paran el nuevo Gobierno cerrar brechas de inequidad tributaria que la misma OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) ha podido evidenciar en el país , donde el 1% más adinerado del país paga menos impuestos que el 5% de personas naturales que le siguen.

Gobierno Petro no adelantará días sin IVA

La información la confirmó el próximo ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien aseguró que no ha sido una buena política. Así las cosas, la tercera jornada de este año, a celebrarse el próximo 2 de diciembre, no se llevará a cabo.

Ocampo, en diálogo con EL TIEMPO, afirmó que esta medida no ha beneficiado a los hogares pobres del país. “No. No ha sido una buena política y lo vamos a quitar. La ley actual dice que puede haber hasta tres días, así que podemos hacer cero. No ha beneficiado a los hogares pobres. Muchos de los productos que terminan sin IVA son importados y eso tiene un costo”, resaltó.

SEGUIR LEYENDO: