Murió bebé de un año de edad que se encontraba bajo el cuidado del ICBF en Bogotá

En busca de respuestas se encuentra Blanca Ostos, una madre de familia cuya hija falleció en extrañas circunstancias mientras estaba bajo el cuidado del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF). La niña tenía un año de edad y, según destacaron quienes la tenían bajo su custodia, tuvo una crisis y murió. La mamá de la menor asegura que no ha tenido explicaciones suficientes respecto a lo que le ocurrió a la bebé, por lo que ha estado tratando de llamar la atención de diferentes medios de comunicación para tratar de esclarecer las circunstancias.

“La razón de ellos de quitarme a mi niña fue por el golpe que tuvo, un accidente que tuvo con nosotros al caerse de la cama y porque estaba baja de talla y peso (...) Me llamó la señora Nancy Fabiola Ruiz, que es la señora defensora de familia que me quitó mi niña, y me dice que me acerque al Hospital Colina porque mi niña tuvo un inconveniente de salud. Me presenté allá y la señora me dice ‘su hija tuvo una crisis y falleció’”, dijo en una entrevista otorgada a Caracol Radio. En su charla con esa emisora destacó que no supo de su hija mientras la niña estuvo bajo custodia de esa autoridad

La niña llegó a manos del ICBF luego de que, bajo la custodia de su mamá, se cayera de la cama. Para el momento del accidente, la niña, que se encontraba con un menor de edad, recibió atención médica y fue llevada por integrantes del Instituto. De acuerdo con el ICBF, Blanca Ostos no tenía las condiciones correctas para cuidar a la menor. Además del golpe, la menor tenía signos de desnutrición. La niña, entonces, entró a cuidado de las autoridades bajo una medida de protección temporal.

“Tenía que trabajar, dejé a mi niña a cuidado de una menor. La niña sí se me cayó de la cama, fuimos a llevarla al hospital y nos dicen que es una fractura de cráneo. Luego un neurocirujano nos dice que es un fractura leve (...) No tenía una desnutrición severa, tenía una desnutrición controlada. Le dieron salida, pero yo salí con seguimiento del ICBF. Acá nos dicen que la información se le dan al ICBF, pero yo soy la mamá. Nos dicen que les firmamos una custodia, cuando yo nunca firmé una custodia al ICBF”, relató Ostos en testimonios recogidos por el noticiero del canal City Tv.

Mientras se adelantan investigaciones para resolver lo ocurrido con la menor, se recuerda el caso de un niño de 9 años de edad que falleció en la localidad de Bosa. El menor fue hallado por su padre, sin signos vitales, en su apartamento. La Secretaría de Educación aseguró que se ponía a la disposición de las demás autoridades competentes para descubrir lo que había ocurrido con el niño.

El niño estudiaba en el colegio Alfonso Reyes Echandía de Bosa. Según el padre del niño, se ausentó tan solo unos momentos antes de encontrarse con la trágica escena de su hijo sin vida. El menor de edad estuvo internado en una unidad de cuidados intensivos del Hospital de Kennedy antes de su deceso. Allí, inicialmente, se confirmó que el niño ya tenía muerte cerebral.

Las autoridades encargadas de investigar el caso aseguraron que hubo plena intención de asesinar al niño, pues, los responsables habrían hecho arrodillar al niño para luego propinarle el disparo. Esto se concluyó tras estudiar la posición en la que quedó el cuerpo y la forma en la que el proyectil entró y salió del cuerpo del menor. La muerte del niño habría sido ocasionada por presuntos ladrones.









