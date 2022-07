Millonarios es el equipo con los futbolistas jóvenes más costosos del mercado en Colombia

Estos son los jugadores sub 25 más costosos del FPC. Foto: Cortesía Dimayor

Solo faltan unos pocos días para que comience la Liga BetPlay II-2022 y los diferentes equipos siguen trabajando en la pretemporada, mientras que los directivos buscan afianzar una base sólida que les permita ser grandes protagonistas en los próximos meses. Millonarios es uno de los equipos que está llamado a ser uno de los candidatos al título y esto se debe, en parte, al proceso que viene desarrollando el técnico Alberto Gamero, quien también ha potenciado a varios jugadores jóvenes de la plantilla.

Aunque en la pasada competición el equipo bogotano fue el mejor del todos contra todos al sumar 42 puntos, en el cuadrangular no pudo mantener su buen momento y terminó eliminado en la tercera posición, por debajo de Atlético Nacional (finalista y campeón) y Junior de Barranquilla. Es por esta razón que el equipo de Gamero está llamado a ser uno de los grandes aspirantes al título, algo que estuvo muy cerca en la pasada Liga BetPlay I-2021 cuando perdió en la gran final ante el Deportes Tolima.

Recientemente el portal Transfermarkt, el cual es especializado en transferencias y valores del mercado del fútbol, realizó el top 10 de los jugadores Sub-25 con más valor en el país. En la lista aparecen jugadores de tres equipos, Millonarios, Atlético Nacional, Deportivo Cali y Junior de Barranquilla. Pese a que el ‘´Verdolaga’ domina la lista con cuatro jugadores, los dos más costosos corresponden al ‘Embajador’.

El jugador más costoso es el mediocampista Daniel Ruiz, quien a sus 20 años ha destacado como una de las grandes figuras de Millonarios en los últimos meses. Pese a su corta edad, ya es uno de los referentes y ha demostrado tener una gran jerarquía, algo que le ha permitido estar en la mira de varios clubes en el exterior. En el segundo puesto aparece otro jugador ‘Embajador’, se trata del defensor Andrés Llinás, quien con 24 años ya es uno de los líderes del equipo bogotano.

En la lista después aparecen tres jugadores de Atlético Nacional, actual campeón del Fútbol Profesional Colombiano, se trata del portero Kevin Mier de 22 años, el lateral izquierdo Álvaro Angulo de 25 años y el mediocampista Yeison Guzmán de 24 años.

Esta es la lista completa:

1. Daniel Ruiz - Millonarios | 4 millones de euros

2. Andrés Llinás - Millonarios | 2 millones de euros

3. Kevin Mier - Atlético Nacional | 1.3 millones de euros

4. Yeison Guzmán - Atlético Nacional | 1.3 millones de euros

5. Álvaro Angulo - Atlético Nacional | 1.3 millones de euros

6. Stiven Vega - Millonarios | 1.3 millones de euros

7. Gabriel Fuentes - Junior de Barranquilla | 1.2 millones de euros

8. Daniel Mantilla - Atlético Nacional | 1.2 millones de euros

9. Kevin Velasco - Deportivo Cali | 1.2 millones de euros

10. Jorge Marsiglia - Deportivo Cali | 1 millón de euros

Sin embargo, este no es el único reconocimiento que han recibido los jugadores Daniel Ruiz y Kevin Mier, ya que ambos hacen parte del XI ideal sub 23 de Latinoamérica en el mes de junio. Este equipo fue conformado por el portal especializado Sofa Score, quien destacó a los colombianos por su buen desempeño en las últimas semanas. Ellos son los únicos colombianos que aparecen en el once ideal.

El equipo fue conformado por Mier (Atlético Nacional), Reyna, Deneumostier, Ramos (Foot Ball Club Melgar), Gustavo (Corinthians); Ruiz (Millonarios), Vera (Argentino Juniors), Ojeda (Godoy Cruz); Sordo (Newell’s Old Boys), Zeballos (Boca Juniors) y Leonardo (Santos).

