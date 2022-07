Liga Betplay Femenina: apenas nueve equipos le han dicho sí al segundo torneo

Foto cortesía de la cuenta de Twitter de Millonarios Femenino.

Falta menos de una semana para que inicie el torneo clausura de la Liga Betplay Masculina, que inicialmente estaría acompañado del torneo femenino, pero su puesta en marcha aún es incierta, más allá de que la Dimayor ha señalado en reitaradas ocasiones que el segundo semestre de 2022 contará con una nueva edición de la liga femenina del fútbol profesional colombiano.

A la fecha, solo nueve de los diecisiete equipos han manifestado su interés en participar del campeonato y otros se le han hecho saber a la División Mayor del Fútbol Colombiano que probablemente no hagan parte de la contienda.

Entre los que participarían se encuentran América, Cali, Millonarios, La Equidad, Bucaramanga, Real Santander, Llaneros y, aún en duda, Deportivo Independiente Medellín. También está por verse si Cortuluá se suma a la lista, pues ya confirmó al municipio de Yumbo como su sede para el torneo. La puerta ya la han cerrado Independiente Santa Fe, Atlético Huila y Junior de Barranquilla, que han venido siendo protagonistas en los últimos torneos.

El pasado 5 de junio, la Dimayor, a través de su presidente, Fernando Jaramillo, y el ministro del Deporte, Guillermo Herrera, hizo oficial el anuncio de la realización de la Liga Femenina Betplay II-2022, justo después de haber conocido a las más recientes campeonas del torneo. El título fue para América, que se impuso 4 - 3 a Deportivo Cali en el marcador global.

Dos meses atrás, el presidente de la Dimayor comentó en una entrevista que la realización del torneo en el segundo semestre dependía del convenio realizado con el Ministerio del Deporte y de cómo los clubes sostuvieran a sus plantillas financieramente.

“Sí va a haber liga en el segundo semestre. Si no hay, no hay campeonato. Ese es un convenio que hay que hacer con el Ministerio del Deporte directamente con la Federación Colombiana de Fútbol. Ese convenio ya está en marcha para que esos recursos lleguen. Esta es una inversión y una apuesta de los clubes en el fútbol femenino, porque ellos también asumen un costo. No es fácil mantener esa nómina, eso es un mensaje importante”, dijo Jaramillo en su momento.

Respecto a la realización del torneo, el DT de Independiente Santa Fe, Ómar Ramírez, comentó que no ve muy bien que se realice en tan poco tiempo, y con tan poco margen respecto al inicio del certamen continental. Señaló que no es bueno para los equipos, especialmente para los que han llegado a las últimas instancias del torneo local. “Van a llegar con un ritmo y una fatiga elevada a la Libertadores. Estamos hablando que van a llegar con muchos partidos encima y hay que tener cuidado porque se va a tener que jugar miércoles-domingo”, expuso.

Los dos equipos de Cali que disputaron la final del torneo apertura serán los representantes de Colombia en la Copa Libertadores que se disputará en el mes de octubre en territorio ecuatoriano. En diciembre de 2021, Conmebol había confirmado el aumento de los premios económicos para esta competencia. Las campeonas pasarán a recibir 1.5 millones de dólares, y las subcampeonas 500 mil.

El próximo jueves 7 de julio habrá una reunión entre la Dimayor y los 36 equipos del fútbol colombiano para definir la situación de la Liga Femenina y se espera que haya más clubes interesados, sin embargo, la mayoría tiene los ojos puestos en el inicio de la Copa América Femenina, que arrancará el 8 de julio, certamen en el que varias jugadores del torneo local estarán compitiendo.

