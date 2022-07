Un traspaso cuestionado: Millonarios presentó oficialmente a Israel Alba como nuevo refuerzo

Israel Alba posó con la camiseta de su nuevo equipo. Millonarios F.C. es su nuevo hogar. Imagen: original tomada de @MillosFCoficial.

Los rumores se convirtieron en hechos. Millonarios F.C. le dio la bienvenida a su segundo refuerzo oficial para el segundo semestre del 2022 y que hará parte del equipo que buscará romper la maldición que los persigue hace 3 años y medio y conseguir el campeonato del Fútbol Profesional Colombiano. El conjunto Embajador, que recientemente se enfrentó al América de Cali en un partido amistoso en Daytona, Estados Unidos, y ganó 2-1, anunció a la nueva ficha que se encargará de mantener protegida la banda derecha.

Se trata del manizaleño Israel Alba, quien firmó con el equipo Albiazul hasta el 30 de junio del 2023 con el objetivo de reforzar la zaga de los capitalinos. El lateral derecho de 27 años de edad llega a Millonarios proveniente de La Equidad y con su fichaje los dirigidos por Alberto Gamero consiguieron a quien ellos creen que es el reemplazo perfecto de Andrés Román, quien finalizó su contrato con los azules el pasado 30 de junio y quien ahora se encuentra en busca de un equipo que quiera hacerse con sus servicios.

En los días pasados el fichaje de Alba por los Embajadores sonó con bastante fuerza llegándose a confirmar hasta antes de tiempo, pero fue por medio de una publicación en sus redes sociales que el equipo lo hizo oficial. Posando con la nueva indumentaria de la próxima campaña, que incluye al patrocinador “Andina” en vez del siempre clásico “Pepsi”, Israel sonrió para la foto oficial de su fichaje acompañado del mensaje: “Millonarios FC informa que Israel Alba es nuevo lateral azul. ¡Bienvenido al Embajador!”

Alba jugó un total de 18 partidos el semestre pasado bajo la casaca del Asegurador dentro de los cuales no destacó. Antes de asentarse en Bogotá, le entregó sus servicios a Jaguares de Córdoba desde el 2020 hasta inicios del 2022, allí cosechó un total de 60 encuentros en los cuales entregó solo 4 asistencias. Para el 2019 pasó por Patriotas donde disputó 36 encuentros. Allí marcó 2 goles y asistió en una sola ocasión. Si bien el lateral derecho por naturaleza tiene una tarea principal defensiva, el estilo de juego implementado por Gamero busca jugadores más versátiles que se aventuren a cruzar hacia terreno contrario para la creación de oportunidades ofensivas, aspecto que Alba no ha demostrado con convicción.

Por esta razón, también en las redes sociales, aficionados del equipo Albiazul mostraron su descontento ante las directivas de la institución por la nueva incorporación. Mensajes como: “Ya comenzaron con el verso de ‘apoyar a todo el que venga’. NO esto es Millonarios, este lateral desconoce lo que es pasar la mitad de la cancha. Un jugador normal, NO ES REFUERZO” o “Es que los millenials creen que Millos nació después del 2000. No exigen, creen que cualquier jugador que llega es digno del Millos y no, acá deben venir jugadores referentes, no lo que sobre o lo más barato”, fueron los que más reacciones a favor recibieron, demostrando que Alba tiene bastante camino por recorrer si quiere ganarse el corazón de la afición.

Este es el segundo refuerzo que presentó el equipo bogotano luego de haber finalizado su ciclo competitivo en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2022-I. El primer fichaje lo anunciaron el pasado 13 de junio con la llegada del delantero samario Luis Carlos Ruiz, quien en su primer partido con Millonarios hizo el debut perfecto anotando un gol ante América de Cali en el partido amistoso en Daytona, Estados Unidos.





