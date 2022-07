Inundaciones en Sucre: adulta mayor murió tras sufrir una descarga eléctrica

Inundación en la Mojana. FOTO: ALCALDÍA DE SAN BENITO

La situación en la región de la Mojana es cada vez más crítica. Las inundaciones que se viven en esta región a causa de la ola invernal que afronta el país empezaron a cobrar vidas humanas.

Una reciente y que causó mucho dolor en los últimos días en el municipio de Sucre-Sucre es la de Doris Esther Barrios Jiménez, adulta mayor que perdió la vida el pasado sábado 2 de julio al recibir una descarga eléctrica cuando, en medio del desespero, intentó cerrar una puerta de su vivienda e hizo contacto con una línea energizada.

Sus familiares, utilizando sabanas, sacaron el cuerpo de la mujer, en medio de las inundaciones que sufren los mojaneros en estos momentos.

Barrios Jiménez será recordada por familiares y amigos como una gran líder cristiana al servicio de la iglesia Católica y por haberse dedicado la mayor parte de su vida a nobles causas en favor de los más necesitados.

Precisamente, el párroco Freddy Romero recordó que Barrios Jiménez era una de las mujeres más queridas del municipio. El mismo informó que el cuerpo sin vida sería enterrado en el municipio de Corozal, pues el cementerio de Sucre-Sucre también está inundado.

Doris Barrios Jiménez. FOTO: CORTESÍA

El gobernador de Sucre visitó la Mojana

El gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, visitó los municipios de San Benito y Sucre-Sucre, los más afectados por el invierno en las subregiones del San Jorge y la Mojana y constató la magnitud de la tragedia que por ahora deja más de 35.000 damnificados, y expresó que los esfuerzos resultan insuficientes.

“Hay problemas de salud en la población, de infraestructura y de vivienda, y ante esto se requiere del concurso de todos, porque esto apenas inicia”, dijo el mandatario.

Agregó: “Me duele mi gente y ver cómo está sufriendo con esta situación. Como Departamento requerimos la solidaridad de todos con comida, madera, plásticos, recursos para poder pagar subsidios de arriendos, construcción de algunos albergues temporales y otros recursos para la reconstrucción de las vías, de las viviendas, así como la indemnización de los campesinos y agricultores que lo han perdido todo”.

Además, recalcó que la Mojana necesita la solidaridad de toda Colombia y que, con el Gobierno nacional, se permita ayudarles a estas personas de la Mojana para que vivan mejor, a pesar de las dificultades que están atravesando.

“Estoy atendiendo con todo el equipo disponible de la gobernación a las familias de la Mojana y el San Jorge damnificadas por las inundaciones que este año nos golpean con más intensidad. Desde San Marcos hasta Guaranda hemos llegado con ayuda humanitaria, alimentación y apoyo social”, dijo el gobernador de Sucre.

Mojaneros no quedaron satisfechos

Ante la visita de Espinosa a la Mojana, algunos habitantes quedaron inconformes con este. Miembros del grupo La Mojana Renace denunciaron que el mandatario solo llevó 400 mercados para esta población, lo cual es insuficiente.

Miguel Bonilla, miembro del grupo, dijo que la población está cansada de lo mismo y no cree ya en las promesas de los mandatarios.

“Las lluvias no cesan. No hay vías de acceso. No sé cuántos muertos y más inundaciones tendremos que pasar para soluciones concretas”, aseveró Bonilla, que lideró un plantón el pasado 29 de junio para llamar la atención del Gobierno Nacional.

Ante esto, Bonilla, en representación de los grupos mojaneros La Mojana Renace y SOS Mojana, también le hizo un llamado al gobernador para que los atienda este martes en la sede de la Gobernación de Sucre para llegar a soluciones reales para los damnificados, pues esta situación debe atenderse de manera urgente.

