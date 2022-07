¿Paola Jara y Jessi Uribe piensan tener hijos? La afamada pareja sorprendió con su respuesta

Foto: Instagram @paolajarapj

Han pasado varias semanas desde que Paola Jara y Jessi Uribe contrajeron nupcias en una lujosa boda, y desde entonces sus más curiosos seguidores se han dedicado a estar al pendiente de nuevos detalles que puedan surgir a partir de esa unión.

Por ejemplo, en una entrevista que brindaron recientemente al portal digital ‘Las 2 orillas’, la pareja de cantantes se confesó sobre un aspecto que tiene a muchos pensando y es si ambos tienen proyectado completar la familia con hijos.

Ante esta duda, el cantante bumangués resolvió que, al menos por ahora, él y su esposa se encuentran enfocados en su vida profesional y por eso los niños no están en sus planes. Además, aprovechó para recordar que él ya ha sido padre en cuatro ocasiones.

“Estamos enfocados en música, proyectos, pero hijos, yo ya tengo cuatro, así que no tengo afán en eso. Ella también está enfocada en la música, pero uno no sabe”, aseveró.

Por otro lado, en una visita que hizo a ‘La red’ (Caracol Televisión’, a Paola Jara también le preguntaron si quiere sumar niños a su relación con Jessi Uribe, y aunque no dio un “no” como respuesta, sí expresó entre risas que “ya hay mucha población”.

A pesar de lo que contestó la antioqueña, muchos de sus fanáticos dicen que el no cerrarse totalmente a esta opción deja abierta la posibilidad de que así suceda, sobre todo, si se tiene en cuenta que en marzo pasado, durante una dinámica de redes sociales conocida como ‘la caja de preguntas’, ella misma aseguró que había la opción de “ajustar el equipo”.

Ante lo dicho por los cantantes de música popular, sus seguidores no dudaron en reaccionar, pues las declaraciones de los dos fueron compartidas en páginas y perfiles de redes sociales hechos por su comunidad de fanáticos y esto dio pie a conocer sus opiniones.

“Me parece muy bien, están en su mejor etapa como artistas y no lo pueden desaprovechar”, “hay quienes parecieran no entender que hay mujeres cuyo deseo de vida no es el de ser madre ni criar niños y es respetable” y “ellos sabrán cuándo es el momento”; son algunos de los mensajes que recibieron.

¿Cómo se la lleva Paola Jara con los hijos de Jessi Uribe?

La cantante se sumó a la tendencia de Instagram en la que le pide a sus seguidores que entreguen algún secreto o curiosidad de ella. “Una curiosidad sobre vos contada por amigos”, escribió la celebridad en el enunciado de la casilla de preguntas y respuestas.

En medio de los múltiples cuestionamientos, Jara aseguró que la familia de su pareja era como si fuera la suya. Además, compartió una imagen en la que se le ve con Jessi y sus hijos y, sobre ella, escribió: “son también mi familia”.

Es clave mencionar que a mediados del pasado mes de enero, la hija mayor de Uribe, Luna Isabel, aclaró lo que siente al respecto del divorcio de sus padres y la vida por separado que ahora viven, en el caso de su papá, con la relación que mantiene con Paola Jara.

“¿Por qué no le pides a Jessi que hagan un hogar feliz como lo eran antes?”, le escribió un usuario de las redes sociales a la menor, a lo que ella contestó, “porque ahora no tengo un hogar feliz sino dos”.

Mientras que en un segundo comentario, los internautas quisieron saber cómo es su relación con la intérprete de ‘, la ahora esposa de su papá, a lo cual respondió de manera fría y simple afirmando que “es muy buena, así como con todos”.