Yina Calderón le recordó a Andrea Valdiri su pasado: “Calladita mamita”

Andrea Valdiri y Yina Calderón iniciaron una nueva pelea en redes sociales.

Las redes sociales actualmente son la plataforma perfecta para enviar “indirectazos” o incluso discutir con alguien sin la necesidad de estar presente físicamente con la otra persona. Es por esto que desde hace varios años, por medio del uso de estas, toda la esfera pública es capaz de crear discordia con facilidad e incluso con pequeños comentarios. Así acaba de suceder con la DJ Yina Calderón y la influenciadora Andrea Valdiri, quienes iniciaron una polémica solo por un comentario.

El inicio de la situación se dio en la más reciente publicación de Valdiri en su cuenta de Instagram. Uno de sus seguidores comentó una de las fotos mencionando que es “La Yina Calderón despelucada” a lo que sin dudar la influenciadora respondió “Omitir...hay niveles hermana” dando a entender que la exparticipante de Protagonistas de Novela, está muy por debajo de ella, física y estéticamente hablando.

Una vez esta respuesta comenzó a viajar por la red social, el comentario llegó a los propios ojos de Yina, que no le dedicó un comentario, sino toda una publicación para responderle. Acompañado de un ‘boomerang’ donde vislumbra su atractividad, Calderón le envió una dura respuesta a Valdiri, sacándole los trapitos al aire y deseando que ojalá ella misma nunca llegue a su nivel:

“Señora” claro qué SI hay niveles de niveles y el suyo es el más grande tan grande que acabó el matrimonio de una Jaramillo, que le importó un C…. Si habían o no hijos, si era o no casado….

En el mensaje, Yina hizo referencia al escándalo en el que se vio envuelta Andrea al momento en el que se hicieron públicas fotos y videos de ella teniendo relaciones sexuales con el futbolista Michael Ortega, quien para ese tiempo estaba casado con Laura Jaramillo y con quien además también ya tenía dos hijos. A raíz de esta infidelidad la pareja se divorció y el jugador estableció una relación con Valdiri, que no prosperó.

El golpe que le propinó Yina a Andrea fue bastante bajo, ya que este fue uno de los capítulos más dolorosos para Valdiri, tal fue el acoso y las críticas que recibió que se vio forzada temporalmente a alejarse de las redes sociales. Aunque luego encontraría al amor de su vida en Felipe Saruma, con quien se casó en abril de este año.

Para terminar con su mensaje hacia Valdiri, Calderón expresó que nunca se bajaría a su nivel y que por respeto a sus hijas prefiere dejar el tema allí, mandándola a Andrea a callarse:

“Pero cómo ahora tienen plata y " fama” se creen la chimba y las súper " señoras” jamás quisiera estar a su nivel… y por respeto a sus hijas no le digo más !! Calladita mamita que usted sabe cómo es la cosa”

Hasta el momento, Andrea no ha reaccionado sobre el mensaje que le dejó Yina.

El disgusto entre ellas ya existía

Anteriormente ambas famosas ya habían tenido una pelea. Hace unos meses cuando Valdiri pasó por el quirófano por una cirugía estética, Yina comentó sobre los resultados que no fueron de su agrado. Para suavizar las cosas Calderón arrancó comentando que ella admiraba bastante a Andrea, pero luego soltó la bomba, “pero de que quedó gorda, quedó gorda”.

Ante a esos comentarios Valdiri le respondió: “Yo tengo jeta. Voy a defender a mi cirujano. Yina Calderón, tú siempre me has dicho que me has admirado y miles de cosas, pero no seas hipócrita, no conectas la lengua con el cerebro. Dices una cosa, pero piensas otra”.

Desde ese punto la relación entre ambas personalidades se ensució y no tiene pinta de que se fuese a limpiar pronto.

