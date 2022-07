Sigue la polémica por decisión de la Registraduría de anular cédulas a venezolanos nacionalizados en Colombia

La Registraduría canceló más de 42 mil cédulas antes de las elecciones legislativas, por irregularidades en los documentos de nacionalización.

Las denuncias se dieron a conocer cuando varios venezolanos, que se nacionalizaron como colombianos, hace muchos años, incluso antes que se desatara la crisis migratoria, les llegó una notificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil donde se les notificaba que sus cédulas fueron canceladas.

Lo que parecía un rumor fue confirmado tras varias investigaciones de medios como Colombia Check, lo que llevó a algunos funcionarios de esta entidad a dar un pronunciamiento oficial, que validaron los hechos y señalaron que fueron más de 42 mil cédulas las que se revocaron por supuestas irregularidades. Lo que más llamó la atención fue que esto sucediera antes de la jornada electoral donde se votaría por Senado y Cámara de Representantes.

Una irregularidad, por parte de la Registraduría Nacional, fue la discreción y el silencio que se manejó en el caso, la cual se sustentó con decretos de años pasados, el Decreto 1260 de 1970: “Por el cual se expide el Estatuto del Registro del Estado Civil de las personas”, al que se le sumó la Resolución 7300 del 2021, que explícitamente: “establece el procedimiento conjunto de anulación de registros civiles de nacimiento por las causales formales de que trata el artículo 104 del Decreto 1260 de 1970 y la consecuente cancelación de cédulas de ciudadanía por falsa identidad”.

Esto hacía que las autoridades pidieran a los ciudadanos documentos de identidad, inspección de rutina, y encontrara varias “cédulas inexistentes” que derivaba en detenciones por días, hasta que no se confirmara la identidad del ciudadano.

Como lo reseña el portal Colombia Check:

“La vida cotidiana de miles de colombo-venezolanos, quienes obtuvieron la nacionalidad colombiana por nacimiento al ser hijos de padres o madres colombianos , se ha visto afectada: sus cuentas bancarias congeladas, quedan fuera del sistema de salud (EPS) y posibles exámenes, intervenciones quirúrgicas o tratamientos, quedan sin pasaporte colombiano, se afectan los registros de propiedad o la adquisición de cualquier otro bien o servicio, pierden derecho al voto o historial crediticio, entre otras tantas alteraciones”

lo que prácticamente dejó a estas personas en una situación de permanencia ilegal.

El director nacional de registro civil, Rodrigo Pérez, explicó que la entidad revisó casi 300 mil registros civiles, los cuales unos 42 mil presentaron irregularidades por lo que se procedió a cancelar las cédulas.

En dialogo con semana Pérez dio más detalles de la investigación que se adelantó:

“Muchas de las personas que presentaron el registro de nacimiento no los apostillaron o los apostillaron con información que no correspondía a la verdad. Quiere decir que utilizaron documentos falsos o mentirosos para acreditar que el documento que traían como registro de nacimiento extranjero tenía validez para ser presentado en Colombia (...) Si por alguna circunstancia establecemos que las personas que se encuentran afectadas en la vigencia del registro civil y como consecuencia cancelación de la cédula de ciudadanía acreditan una inscripción que cumplía con los requisitos, nosotros revocamos porque no queremos generar ninguna situación e inconveniente”.

Para esto, la Registraduría Nacional dispuso en su página de internet un espacio llamado “Proyecto de revisión de registros civiles extemporáneos”, donde se les pide a los ciudadanos que ingresen el Número Único de Identificación Personal, NUIP, con el que validarán si el documento está vigente, o no.

En caso de que el documento presente alguna irregularidad, la persona tendrá que acercarse a una sede de la Registraduría, solicitar el expediente que sustenta con documentos el porqué de la ciudadanía, una copia de la resolución de la nacionalidad y lo que se denomina como constancia ejecutoria.

A fecha de hoy, no se tiene una cifra o balance sobre si la entidad acertó, o no, con estos documentos anulados, además que no hay un resultado del proceso para que los venezolanos recuperen su segunda nacionalidad. Infobae se intentó comunicar con la Registraduría, pero, hasta el momento de esta publicación no se obtuvo respuesta.

