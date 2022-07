Jessi Uribe reveló el detalle que casi lo aleja de Paola Jara: “Me dijo que no”

Paola Jara y Jessi Uribe, pareja de cantantes de música popular. Foto: Instagram @paolajarapj

El cantante de música popular ha tenido una semana agitada por el estreno de su nuevo sencillo, sin embargo, todo explotó después de sus recientes declaraciones, ya que reveló detalles inéditos del inicio de su relación con Paola Jara. Conforme a lo que expuso el artista, recibió una tajante respuesta por parte de la artista, situación que lo motivó a tomar una importante decisión en su momento.

Jessi estuvo en medio de la polémica por su relación con Sandra Barrios, madre de sus cuatro hijos, pues las redes sociales debatían el posible inicio de su relación con Paola Jara, situación que se confirmaría meses después. El autor de Dulce Pecado dio a conocer varios detalles sobre el primer momento en que quiso besar a Jara, no obstante, no todo fue como se esperaba.

Todo se dio en medio de una gira que estaban realizando hace algunos años, pues recién habían lanzado el tema Como Si nada, sentida canción que según algunos seguidores, premeditaba lo que podía pasar. El bumangués explicó que se encontraba en la tarima frente al público y disfrutando del momento, empero, minutos después se atrevió a hacerle una particular petición a la cantante, en este caso, Jessi quería un beso.

La respuesta de Paola fue particular, pues le dio un rotundo no, sin embargo, el argumento fue lo que sorprendió a Jessi, ya que le dijo que si se llegaban a besar, podrían enamorarse; esto llevó al cantante a entrar en un fuerte shock y pensar que podría hacer y fue cuando decidió empezar a escribir uno de sus mejores temas, pues denotaba un gran sentimiento.

El exparticipante de A Otro Nivel expuso: “estábamos en promoción y yo todo el tiempo le pedía un besito, solo quiero un besito, y no. Hasta que llegamos a un medio y yo le volví a pedir un besito y me dijo: no, porque nos podemos enamorar, y yo, ‘ay marica, qué me acaba de decir, me fui y no pasó nada. Duré 10 minutos en el carro y compuse eso”.

La pista que comprueba lo dicho por Uribe se revela en la letra de Prohibido Enamorarse, que dice: “quiero decir que si te gusto y que la llama está encendida, dame un regalo de tu boca ya que no puedo besarte, dime si en otra vida me amarías y ya no vuelvo a molestarte. Pueden pasar dos cosas; que me digas que si y me vuelva un loco por buscarte, o me digas que no y me dedique a olvidarte”.

Por ahora, la pareja está disfrutando de la vida de recién casados, pues los artistas contrajeron nupcias el pasado 19 de mayo en una ceremonia a la que asistieron solamente familiares y personas cercanas a la familia, y llamó la atención la poca asistencia de celebridades al evento. Después de esto, la pareja decidió irse de luna de miel por algunas ciudades del continente asiático como Dubái.

Cabe recordar que esta relación es controversial, debido a que Uribe tenía una unión con Sandra Barrios, la madre de sus hijos y a quien presuntamente abandonó para establecerse con Paola Jara, con quien, además, desea tener bebés, confirmado por el mismo Uribe. Ante esto, la pareja es blanco de críticas constantes en las que los internautas les recuerdan lo ocurrido.

SEGUIR LEYENDO: