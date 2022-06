Trabajadores denuncian irregularidades en subred hospitalaria en Bogotá: “No tuvimos jeringas, tenemos problemas con antibióticos”

Hospitales Bogotá. Foto: Colprensa - Álvaro Tavera.

Graves irregularidades fueron denunciadas por dos empleados de la Subred Centro Oriente en Bogotá, ambos señalaron que en la entidad integrada a Secretaría de Salud se han evidenciado múltiples contratos finalizados y desabastecimiento de medicamentos.

El pasado 8 de junio recibieron un por parte del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación Icontec, un certificado de acreditación en salud , Liliana indicó que esto fue gracias al trabajo arduo de empleados que ahora observan atónitos como son separados de sus cargos.

“La doctora Yiyola Peña quien es la actual gerente encargada que se posesiona el pasado 29 de abril tras una suspensión temporal de Claudia Ardila, la Gerente posesionada del cargo, allí inicia una serie de inconsistencias cuando la doctora Yiyola toma posesión y se evidencia el pasado 10 de mayo, a 11 días de su posesión sin argumentos y causa alguna decide de manera arbitraria y sin escuchar decide dar por terminado los contratos de prestación de servicios de aproximadamente 60 personas”.

Liliana dijo a los micrófonos de La W, que de manera irregular no se renovaron más de cincuenta contratos dejando en quietud las actividades de la subgerencia de la Subred Centro Oriente en Bogotá.

“Veníamos con unos contratos y finalizaban el 10 de mayo porque se hicieron cortos para a partir el 10 de mayo continuar los proceso, ella toma la decisión de no renovar ningún contrato, toda la subgerencia queda sin personal de auditoría, sin enlaces sin técnico y quedó el proceso fracturado, es el eje ambiental de la prestación la subgerencia, nunca nos dieron la cara y nos dijeron el por qué”.

Respecto al hecho el distrito respondió en un comunicado que la no renovaciones de contratos fueron elecciones tomadas debido a los perfiles y necesidades de la Subred Centro Oriente: “Esa decisión se tomó para garantizar que la Subred cuente con perfiles idóneos que respondan apropiadamente a los retos que atraviesa la misma. De igual manera no renovaron algunos contratos de prestación de servicios, debido a que la entidad ya no requiere de las tareas que se desarrollaban en la ejecución de los mismos”.

La respuesta fue cuestionada por Liliana quién resaltó que la acreditación que le hicieron a la Subred precisamente habría sido por las excelentes capacidades y aptitudes de los empleados. “El falso, el personal idóneo son personal de salud especialidad en auditoría en salud, todos los que hacían parte todos eran profesionales de diferentes disciplinas, todos especialistas, tan así es que resultado de ello fue el logro de acreditación de salud”.

Andrés otro de los empleados de la Subred habló también a la emisora radial a la cuál expresó gran preocupación debido a la situación de desabastecimiento de medicamentos en el lugar que ha incluso obligado a pacientes a acceder a las medicinas a través de sus propios recursos.

“Estamos en una situación con dispositivos y de medicamentos muy graves en la Subred, lo cual es debido a una deuda de cartera con los proveedores, esto nos ha llevado a que tengamos un suministro cortado de muchos medicamentos y dispositivos, por ejemplo, no tuvimos bolsas para drenaje urinario para pacientes que estaban sondados, no tuvimos jeringas, tenemos problemas con antibióticos”.

En el comunicado mencionado anteriormente el distrito indicó que al llegar la gerente encargada se percató de la gran deuda que había con los proveedores de medicamentos, así que ha pagado porcentaje de esas deudas por lo que se le está dando ´solución ‘ a la situación. Por su parte Andrés fue más negativo indicando que hasta ahora son abonos a las deudas y que así no recibirán los medicamentos necesarios para la precaria situación que están afrontando.

“No hay una solución de fondo para este tema, mientras esto sale a licitación pueden pasar 2 meses, en este momento no contamos en la Subred con un solo acetaminofén”, concluyó Andrés.

