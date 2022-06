“Es importante lo que está sucediendo ahora”: Juanes habló sobre la victoria presidencial de Gustavo Petro

Juanes comentó sobre el resultado de las elecciones presidenciales del pasado 19 de junio. Imagen: AFP.

Ya han transcurrido 10 días desde que se dio a conocer el nombre del nuevo presidente de la República de Colombia. En una de las contiendas electorales más cerradas de la historia, el candidato por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, terminó llevándose la victoria ante su contendor, Rodolfo Hernández, miembro de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Las reacciones de todas las esferas públicas no se hicieron esperar y la escena de la fama, música y entretenimiento no fue la excepción. Con opiniones a favor y en contra varias personalidades expresaron su sentir ante la victoria de Petro, pero hubo un gran “ausente” que había dictado ningún tipo de opinión sino hasta hoy.

Se trata del artista antioqueño Juanes, quien recientemente aprovechó una entrevista en un evento preparatorio para su “Origen Tour” por Europa para romper su silencio sobre los resultados de las elecciones presidenciales en Colombia. Sin confirmar una posición a favor o en contra del nuevo mandatario electo, el cantante de éxitos como “Minifalda” y “Bonita” afirmó que ya era momento de un cambio en Colombia:

“Colombia necesita conocerse a sí misma, quiénes somos realmente, y esa inclusión es fundamental para que muchas heridas y dolor pasen definitivamente. Han sido muchos años de muchas injusticias sociales y por eso es importante lo que está sucediendo ahora”

Antes de estos comentarios, el paisa había publicado en sus redes sociales varios mensajes llamando a la unidad como: “Cuando Colombia entienda a Colombia va a ser una sola Colombia. Ojalá sea pronto” y “Amanecí contento, tranquilo y optimista” (luego del día de las elecciones), pero estos terminaron surtiendo un efecto contrario a lo pretendido, ya que varios de sus seguidores lo tildaron de ‘tibio’ por no ser capaz de definir una posición política clara.

Le puede interesar: River Plate, equipo de colombianos: conozca a los cafeteros que han vestido ‘la banda cruzada’

Los insultos fueron y vinieron, también lo calificaron de ‘vendido’ y de que no tiene derecho a opinar por vivir fuera de Colombia, actualmente el artista reside en Estados Unidos. Las respuestas ante tantos comentarios negativos no se hicieron esperar y Juanes sacó un lado que muy pocas veces se deja ver, aunque incluso en esa situación se mostró bastante respetuoso. En un par de respuestas a estos trinos el cantautor respondió: “Es muy bueno hablar desde el desconocimiento, vos ni habías nacido y yo andaba por las calles de Medellín en los 80s. Genio”, “El payaso sos vos. Me quieren mi familia y mis fans y con eso me basta”

La más reciente interacción del cantante con una situación coyuntural social del país fue en la reciente entrega del informe final por parte de la Comisión de la Verdad sobre lo sucedido en la época del conflicto armado. También por medio de su cuenta de Twitter, Juanes afirmó que, “La verdad por más dura que sea, siempre será sanadora”, dejando entrever su apoyo a todo este proceso que se realizó durante varios años.

Ahora mismo, el compositor de éxitos como “La Camisa Negra” o “A Dios le Pido” está preparando el inicio de su “Origen Tour” por Europa donde interpretará en ciudades como Madrid, Zúrich, Barcelona y Londres sus más recientes adaptaciones de canciones como “Sin Medir Distancias”, “Rebelión”, “Nuestro Juramento” o “La Bilirrubina”. La última vez que Juanes cantó en suelo colombiano fue el pasado 26 de febrero donde se presentó en el Movistar Arena de Bogotá en un show de más de 2 horas donde llegó a cantar hasta 32 canciones de su repertorio.

SEGUIR LEYENDO: