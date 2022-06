Yeison Jiménez se quemó con un lanzallamas durante un concierto

Foto: Instagram @yeison_jimenez

El cantante de música popular Yeison Jiménez a través de una historia en sus redes sociales le informó a sus seguidores que sufrió un pequeño accidente con un lanzallamas en su concierto más reciente en Tuluá. El oriundo de Manzanares Caldas, famoso por sus éxitos “Aventurero”, “Bendecida”, “Ya no mi amor” entre otros, indicó que fue quemado con un lanzallamas que era parte de la escenografía por ‘tomarse un guaro’.

Lo que ocurrió fue que en medio de la presentación el cantante de música popular fue invitado por uno de los espectadores a tomarse un trago debido al espectáculo que estaba ofreciendo el artista. Jiménez accedió a tomarse ‘el guaro’ sin percatarse de la cercanía del objeto de su escenografía.

El cantante que se tomó ‘los guaros’ con el público, continuó con su espectáculo en el municipio de Tuluá pese a las quemaduras sufridas, hasta que al día siguiente a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram publicó la evidencia de su accidente.

“Bueno mi gente no es por quejarme pero miren la quemada que me metí ayer, no me di cuenta, me le arrimé mucho a los lanzallamas y de la emoción vea...”, indicó ‘El Aventurero’.

El cantante de música popular a través de una historia en Instagram indicó que habría sufrido una leve lesión en uno de sus conciertos.

Sobre más información de Yeison Jiménez: después de que el Día del Padre fuera aplazado del 19 de junio al 26 del mismo mes en vista de que su primera fecha coincidiera con el desarrollo de la segunda vuelta presidencial entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, este fin de semana varias fueron las personas que acudieron a las redes sociales para públicamente dedicar cariñosos mensajes a sus progenitores y/o dar cuenta de sus celebraciones al respecto. En el caso de Yeison Jiménez, el cantante de música popular quiso mostrar el detalle que recibió de parte de una de sus hijas.

De este modo, el domingo 26 de junio publicó en su cuenta de Instagram un video en el que aparece con su hija menor. El caldense simplemente no puede evitar la emoción por el regalo que le fue entregado: un portalápiz en el que su hija lo dibujó y un cartel en el que estaba plasmado el siguiente mensaje: “Feliz Día del Padre para el mejor papá de toda la galaxia”.

Ante tan artesanal obsequio, el intérprete de ‘Ni tengo, ni necesito’ le expresó a su pequeña mientras la abraza: “Cómo me vas a matar de esta manera hija... cómo me vas a recibir de esta manera”. A su vez, al momento de publicar dichas imágenes, también quiso escribir en la leyenda: “Anoche mi princesa me mató con este regalo, ¡Feliz día a todos los papás berracos que me siguen!”.

Vale mencionar que, Yeison Jiménez está casado con Sonia Restrepo y es padre de dos niñas. La mayor es María Camila (once años) que, aunque es hija de su esposa, el cantante de música popular ha ejercido como figura paterna en su vida. Respecto de su hija menor, su nombre es Thaliana (cuatro años); a modo de dato curioso, la pequeña lleva este nombre por Taliana Vargas, exreina, actriz y presentadora colombiana.

