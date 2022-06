Revelan la millonada que costaba acceder a los palcos que se derrumbaron en las corralejas del Espinal

Al menos cuatro personas murieron y centenares sufrieron heridas por el desplome de las graderías en una plaza de toros durante una corrida el domingo en el municipio de El Espinal, en el sur de Colombia.. FOTO: AFP

La edición 141 del Festival Nacional de San Pedro tuvo un trágico accidente el pasado domingo 26 de junio, cuando se adelantaban unas cuestionadas corralejas en El Espinal Tolima en una artesanal plaza de toros, debido a la gran cantidad de personas que habían allí los palcos 34 y 35 terminaron colapsando dejando más de 300 heridos y cuatro personas muertas.

En la mañana de este 28 de junio Luis Ernesto García, el organizador de los palcos 34 y 35, habló a los medios de comunicación a través de una entrevista hecha por el noticiero de Caracol, allí indicó que hubo irregularidades por parte de Planeación a la hora de revisar la estructura pero señaló que el mayor problema fue debido al material de construcción ya que la guadua empleada no es la que suelen utilizar en la construcción de estas estructuras.

“Planeación y revisó el día que empezaron las corralejas, el encargado revisó por dentro y por fuera. Pero pruebas de carga no se hicieron”, dijo a los medios recalcando que el material que les trajeron eran unas guaduas que no suelen usar debido a su tamaño.

El organizador de los palcos que colapsaron indicó que para poder construir la estructura en la improvisada plaza de toros debió cancelarle a los empresarios más de 3 millones de pesos: “El palco tenía un costo de 3.650.000 pesos, que se le pagaron a los empresarios ... se le cobraban a las personas 10.000 pesos por ingresar a primera fila”.

Otra de las cosas que dijo García fue que hubo un leve sobrecupo en los palcos 34 y 35 pero no superior a 80 personas. Además mencionó que a pesar de los 4 muertos y más de 300 heridos pudo haber sucedido algo peor. “Si esto pasa en las fiestas de San Pedro, los muertos hubieran sido muchos más”.

Luis García señaló que estuvo hasta el último momento ayudando a evacuar los palcos artesanales pero antes de que colapsara la estructura tuvo que saltar desde un tercer piso. El organizador de los palcos 34 y 35 dijo lleva un tiempo significativo en la actividad de ‘palquero’ por lo que es muy precavido en la construcción de estas estructuras.

“No fallé en nada, aceptó mis errores, pero si la estructura se cae hacia abajo, sería culpa del armador, pero las guaduas cedieron y cayeron hacia adelante. Todo quedó bien amarrado, pero la guadua no tuvo resistencia”, acotó García.

En medio de las investigaciones que se adelantan por los hechos, un organizador del evento se manifestó en la mañana del 27 de junio para decir que las construcciones que se desplomaron fueron hechas ‘a las carreras’. El empresario, que no dio su nombre, destacó que aquellas estructuras no fueron levantadas bajo la suficiente rigurosidad, por lo que el accidente, que dejó a cientos de heridos, se veía venir.

“Yo estaba recibiendo a gente en mi palco y como se venían los demás hacia adelante. Los hicieron como a las carreras, pareciera que fueron construidos por personas sin experiencia”, explicó el organizador en una entrevista ofrecida a Blu Radio, hoy. El palco que estuvo en su poder fue uno de los que no se fue al piso.

Según el experto, la construcción fue hecha “como a las carreras, gente con falta de experiencia en eso”. Y aseguró que hubo sobrecupo en el espacio y que no se tuvieron en cuenta las respectivas medidas de sobrecarga. Destacó que no hubo rigor a la hora de construir aquellos palcos que, para el momento, se reducen en escombros. Para el momento, destacó el empresario, se está a la espera de las declaraciones de la alcaldía local, pues será la administración la que decida si se suspenden o no los festejos de San Pedro.

