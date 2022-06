Pese a tragedia en corraleja, alcalde de El Espinal dijo que no se suspenderán fiestas de San Pedro

Al menos cuatro personas murieron y centenares sufrieron heridas por el desplome de las graderías en una plaza de toros durante una corrida el domingo en el municipio de El Espinal, en el sur de Colombia.. FOTO: AFP

Pese a las cuatro personas muertas y las más de 300 heridas que dejó la caída de varios palcos de la corraleja en El Espinal, Tolima, la Alcaldía de este municipio informó este lunes que la programación de la edición 141 del Festival Nacional del San Pedro seguirá su curso. Eso sí, la cabalgata y el resto de días de corraleja, que implican el uso de animales, quedaron cancelados.

El alcalde, Juan Carlos Tamayo, aseguró que suspender lo que queda de las fiestas implicaría un duro golpe a la economía del municipio.

En rueda de prensa, el mandatario leyó un comunicado en el que expresó que “suspenderlas implicaría una grave afectación económica para todos los comerciantes formales e informales, quienes con anticipación se abastecieron de productos para atender al público. Sin contar, todas las implicaciones legales que se sumarían a este proceso por incumplimientos contractuales de los artistas contratados para los eventos gratuitos ofrecidos al público‘’.

De igual manera, Tamayo precisó que, de cancelar todo, el Municipio se vería afectado con implicaciones legales por el incumplimiento de los contratos de los artistas que están agendados para la celebración.

Tres días de duelo

A su vez, el alcalde Tamayo anunció tres días de duelo para conmemorar a las víctimas de la tragedia. Dijo que “nos hemos unido como gabinete municipal junto al área jurídica para decretar tres días de duelo en memoria de quienes perdieron la vida luego de esta emergencia y en solidaridad absoluta con sus familiares y todas las personas que aún se encuentran en los diferentes hospitales de la región”.

Mala organización

Entre tanto, las autoridades lograron establecer que la infraestructura de la corraleja estaba mal organizada, ya que había lazos de cabuya que unían los parales de guadua y el tablado y amarradijos hechos de manera improvisada, con lo que se presumía que soportaría 100 personas por palco.

El capitán Charles Benavides, director Nacional de Bomberos, aseguró que al cuerpo de bomberos nunca llegó un requerimiento para inspeccionar el sitio donde se armó la corraleja.

“Lo más seguro es que si nos hubieran hecho una solicitud para inspeccionar, al hacerlo con compañía del Comité de Gestión del Riesgo, no hubiera pasado la prueba de la inspección y no se hubiera llevado a cabo”, dijo Benavides al advertir que la cultura no puede estar por encima de la vida de las personas.

Cerca de una suspensión

Ante el grave hecho, la Procuraduría General de la Nación, recordó que el pasado 22 de junio, la entidad radicó un documento firmado por Tatiana Oñate, procuradora delegada, anunciando que se estaban haciendo las averiguaciones necesarias para el cumplimiento de las normas durante las festividades tradicionales de San Pedro que se llevarían a cabo este fin de semana.

El organismo de socorro también aclaró que el mandatario no respondió los requerimientos sobre los planes de acción de atención de desastre realizados,

De momento, Tamayo no se ha pronunciado frente a la apertura de esta investigación; sin embargo, el debate sobre la realización de este tipo de eventos ha revivido. Sumado a este hecho, las ferias y fiestas de Bayunca (Bolívar), incluirán este tipo de ‘festejos’ entre el 1 al 4 de julio, lo que ha generado polémica y revuelo en diferentes sectores políticos del país.

Alerta naranja hospitalaria

La secretaria de Salud de Tolima, Marta Palacios, aseguró que la red pública hospitalaria del departamento está en alerta naranja debido a que todo el personal médico, enfermeras y equipo administrativo no solo de la Secretaría, sino de los diferentes centros asistenciales, incluida la red privada se dispuso para atender los requerimientos de las personas que por su condición requieran los procedimientos médicos asistenciales correspondientes tras lo sucedido en El Espinal

SEGUIR LEYENDO: