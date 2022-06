Aumentan los turistas en el páramo de Sumapaz después de que nevara. Foto tomada del Twitter de Juan Fraile.

El Páramo de Sumapaz se cubrió de nieve después de más de 60 años y en cuestión de días los turistas llegaron a la zona protegida con la intención de ver el evento climático. Sin embargo, habitantes del sector lanzaron una alerta, pues al menos 2.000 personas llegaron al ecosistema durante este fin de semana.

El Espectador dio a conocer la situación y aseguró que el páramo, ubicado en la capital de Colombia, no tiene habilitado el paso masivo de personas, por lo que la llegada de los turistas generó una alarma. En entrevista con el medio de comunicación, un habitante del sector afirmó que en la localidad no son más de 3.000 personas que habitan en 28 veredas “y tan solo el domingo más de 2000 personas han subido a ver si encuentran nieve”.

Ante la alta afluencia de turistas, se hizo un llamado para cuidar el ecosistema. Además, los locales aseguran que la nieve, principal razón por la que las personas están llegando masivamente, ya no se puede ver.

La nieve cayó el pasado 24 de junio, pues los climas extremos en Bogotá, sumado a otros factores meteorológicos, dieron paso al fenómeno que no se presentaba hace tanto tiempo. A pesar de la leve disminución de las lluvias, el característico frío de la capital se intensificó en los últimos días, llegando a estar por debajo de los 10 grados centígrados; al parecer la nevada es la razón, o al menos un producto de la sensación térmica.

Nieve en el Páramo de Sumapaz

Las imágenes no se veían hace unos 60 años, así lo aseguran los habitantes del sector, que quedaron atónitos por el particular hecho, teniendo en cuenta que en Colombia no son más de 10 puntos donde cae nieve. Principalmente en los nevados como: la Sierra Nevada de Santa Marta, la del Cocuy, el volcán Nevado del Ruíz, el de Santa Isabel, el del Tolima y del Huila.

Cabe resaltar, que, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) durante el siglo XX en Colombia se perdieron 8 glaciares: Cisne, Quindío, Puracé, Pan de Azúcar, Sotará, Galeras, Cumbal y Chiles. Los cálculos de la entidad aseguran que, en la última década, Colombia perdió 12,5 kilómetros cuadrados de terrenos glaciares, lo que se traduce en un 26 % del total registrado.

Lo curioso de este evento, muy llamativo para este territorio, es que es una muestra de lo que serán los próximos meses en la situación climatológica de la Región Andina y del resto del país. El problema es el fenómeno de la niña, que está generando un aumento inusitado de las precipitaciones.

A pesar de la sensación de menos lluvias, el pronóstico meteorológico señala que volverán, incluso con mayor intensidad. Hacia principios del mes de julio en el centro del país volverán los torrenciales aguaceros, que no han parado desde finales del 2021.

El pronóstico más reciente del Ideam

La entidad anunció que sobre el centro del océano Atlántico hay una onda tropical que tiene un 40 % de probabilidad de convertirse en depresión tropical. Este fenómeno natural ha generado lluvias y tormentas eléctricas. Se calcula, de hecho, que las probabilidades de una depresión tropical aumentarían en un 70 %. A partir del próximo martes 28 de junio, dice el Instituto, se podrá ver un aumento en los volúmenes de precipitaciones.

“El modelo de predicción climática del Ideam para la precipitación estima durante el trimestre consolidado junio-julio-agosto precipitaciones superiores al 30% por encima de los promedios históricos en gran parte de las regiones Caribe y Andina, así como en el sur de la región Pacífica y los piedemontes llanero y amazónico”, dice el comunicado del instituto.

Asimismo, el Ideam no descartó que los volúmenes de lluvias pasen el 60 % en el centro del litoral Caribe, Sierra Nevada de Santa Marta, la península de La Guajira y archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y los Cayos, así como el centro y sur de la región Andina, principalmente. “Para el resto del país se prevén precipitaciones propias de esta época del año”, agregó.

