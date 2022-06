La acción de Ecopetrol sigue recuperándose tras fuerte caída

Foto de archivo: Entrada a los campos de producción de Ecopetrol en Castilla La Nueva, en el departamento del Meta, Colombia, 26 de junio, 2018. REUTERS/Luisa González

Tras haber sufrido una fuerte caída, de un 27 % durante la semana pasada, las acciones de Ecopetrol empezaron a tener un leve repunte desde el viernes pasado, cuando empezó a subir a 2,3 % en los primeros minutos del día, y terminó en $11,02 dólares después de haber empezado en $10,08. Este 27 de junio, los papeles de la compañía continuaron con su recuperación y su ADR (recibo de depósito americano, por sus siglas en inglés) se cotiza en $11,73 dólares americanos en la Bolsa de Nueva York (Nyse), lo que significa un repunte de 0,7 dólares sobre la apertura. Esto quiere decir que en lo corrido del día la acción ha escalado 6,35 %.

Además, el barril de petróleo Brent del Mar del Norte, que es el de referencia para las cuentas fiscales de Colombia, ganó 1,82 % y alcanzó los $109,58 dólares, mientras que en Nueva York, el barril WTI está en $115,17 dólares y subió 1,81 %.

Cabe recordar que el viernes, que es el día bursátil en Colombia, la acción de Ecopetrol fue la más negociada, con $ 25.009 millones transados en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). Por eso, subió 6,68 % y cerró en $ 2.139.

Hasta el jueves pasado, las acciones de la compañía estaban sufriendo una estrepitosa caída luego de conocerse el triunfo de Gustavo Petro en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, debido a su propuesta de llevar a cabo una transición energética ante la crisis climática, lo que implica frenar la exploración petrolera en el país a futuro, algo que cautivó a millones de votantes que lo eligieron.

Esto ha afectado a la confianza inversionista en la industria petrolera. “La propuesta de acabar la exploración petrolera y el tema de prohibir el fracking generan ciertas incertidumbres y temores, por eso Ecopetrol alcanzó a caer hasta un 13 %”, declaró Ómar Suárez, gerente de la comisionista Casa de Bolsa, para AFP.

Asimismo, en la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) temen que si se avanza en el plan de frenar la exploración petrolera, en cinco años la producción caería en un 47 % en el caso del petróleo y 27 % en el caso del gas. Ello obligaría al país a importar gas desde el 2026 y petróleo desde el 2028, debido a que se generaría una pérdida de autosuficiencia energética.

“Más allá de parar la exploración, no han entregado detalles de cómo se hará. No hay nada más. Eso es lo que tiene al mercado en pánico. Es incierto si habrá un cambio abrupto o una transición ordenada”, declaró un representante de la industria petrolera que no quiso revelar su nombre a la Revista Semana.

No obstante, analistas consultados por el portal DataiFX que la caída de la semana pasada del precio de las acciones de Ecopetrol se explica, en parte, el periodo de dividendo de la compañía, es decir, que las personas que adquirieron acciones la semana pasada no tendrán derecho a adquirir dividendos esta semana.

Por qué Petro propone una transición energética

Una de las banderas del presidente electo Gustavo Petro es iniciar una transición energética para que Colombia no dependa más de la economía extractivista del petróleo.

Según declaró Andrés Gómez, un ingeniero de petróleos, para el portal DW, el extractivismo en el país “no tiene futuro”. Asimismo recalcó que el país actualmente basa su economía en un “modelo desequilibrado”, y que hay que empezar a reconocer la realidad de que “Colombia no es un país petrolero”. Explicó que “el país tan solo tiene el 0,1 % de las reservas mundiales y aun así dependió en 2021 en un 32 % de los ingresos por exportaciones del petróleo”, por eso, para él “no es responsable depender del petróleo en Colombia”. Además, también advirtió que “los principales pozos están entrando en una fase de agotamiento”.

Cabe mencionar que ante la escasez en los actuales yacimientos, el actual gobierno de Iván Duque ha recurrido al fracking, algo que ha sido duramente rechazado por ambientalistas y varias comunidades a lo largo del país debido a que dicha técnica debe hacerse en aguas ultra profundas, lo que implica un alto riesgo para los ecosistemas naturales.

El actual gobierno ya dejó firmados 140 contratos de exploración que seguirán vigentes durante la administración entrante.

