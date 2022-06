Centro Democrático denuncia falso video del expresidente Álvaro Uribe

Captura: Twitter.

Semanas de grandes cambios ha vivido el Centro Democrático, el partido que fue uno de los más importantes y decisivos en los últimos años en la política nacional, que se prepara para salir de la Casa de Nariño y dejar de ser la colectividad oficial de Gobierno para convertirse en partido de oposición.

En los últimos días, Álvaro Uribe Vélez, quien lidera el partido al que pertenece el también presidente Iván Duque, ha tenido que desmentir el contenido de un video en el que supuestamente apoya a Gustavo Petro y Francia Márquez. A través de una publicación en su cuenta de Twitter aclara que se trata de un video falso.

“Petro y Francia, implementar la política social y al mismo tiempo estimular la empresa privada aumentando la confianza e inversión para construir bienestar para todos. Petro y Francia, economía fraterna”, es lo que se le oye decir al líder del Centro Democrático en este video evidentemente editado, dado que se oye como están sobrepuestos los diálogos de Álvaro Uribe.

Por su parte, el Centro Democrático trinó: “Ojo colombianos, que las falsas noticias y los anhelos de generar odio y división no nos engañen. Primero Colombia”, adjuntando el falso video de las redes.

Gustavo Petro y Francia Márquez llegaron a la Casa de Nariño con un total de 11.281.013 votos y un porcentaje de 50,44 %. La fórmula presidente y vicepresidenta del Pacto Histórico se convertirán oficialmente en el primer Gobierno de izquierda en el país. Así como fue de sorpresivo para los colombianos la elección de presidente, así lo han sido sus primeras decisiones, como retomar relaciones con Venezuela, prohibir espectáculos que maltraten animales y sobre todo iniciar un dialogo con su acérrimo detractor el expresidente Uribe.

“He invitado al expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien me he opuesto durante todo este siglo, a hablar conmigo sobre temas del país. Pero es simbólicamente, porque adicionalmente lo que queremos en realidad es que millones de colombianos y colombianas se pongan en modo ‘diálogo’. Un diálogo vinculante, no simplemente un diálogo para hablar. Un diálogo para tomar decisiones y llegar a acuerdos”, pronunció el presidente electo Gustavo Petro a días de haber ganado las elecciones.

A este comentario le respondió a través de un trino el líder del Centro Democrático: “Agradezco la invitación del Presidente Gustavo Petro. Acudiré a la reunión en representación del Centro Democrático. Son visiones diferentes sobre la misma patria”.

Pero a pesar de las aparentes relaciones no tan complejas entre ambas colectividades, integrantes del Centro Democrático han atacado al futuro Gobierno, uno de estos casos fue el de la senadora María Fernanda Cabal, que se declaró oficialmente en oposición al electo Petro.

“Una etapa difícil de la vida nacional está por empezar y debemos prepararnos para enfrentarla, con el tesón que demanda la defensa de nuestros principios y valores. No es momento para el conformismo, es momento de luchar por nuestra libertad”, trinó la Senadora con el numeral ‘soy oposición’.

María Fernanda Cabal señaló que con el Gobierno del líder del Pacto Histórico se instauraría el Socialismo en el país, pese a las afirmaciones que dio el presidente electo en su discurso de celebración en el Movistar Arena donde indicó: “Desarrollaremos el capitalismo, no porque lo adoremos, sino porque tenemos que superar la premodernidad y el feudalismo”.

Otra de las contradictoras es Paloma Valencia. La senadora del uribismo se quejó debido a que partidos políticos tradicionales como el Conservador, Liberal y La U han indicado hasta el momento que no harán parte de la oposición contra el Gobierno del Pacto Histórico.

“Espero que ahora todo el petrismo que decía que Duque gobernaba con los corruptos partidos tradicionales; vociferen lo mismo sobre su gobierno”. El trino de Valencia es una muestra del descontento de sectores de oposición al gobierno Petro, que ha ido sumando cada vez más actores políticos a su favor.

