Video: Kimberly Reyes reveló si está o no en una relación con James Rodríguez

Kimberly Reyes. Foto: Instagram @kimberlyreyesh

Las especulaciones sobre el final de la relación entre Kimberly Reyes y Federico Severini comenzaron a sonar desde 2021, cuando la pareja tuvo la primera crisis matrimonial. Desde ese momento, la vida sentimental de la actriz que personificó a ‘La Diabla’ en el seriado Sin Senos Si Hay Paraíso ha estado en boca de sus seguidores y los portales de entretenimiento.

Durante las últimas semanas, la actriz volvió a sonar en los titulares de la prensa rosa por cuenta de su vida sentimental, pues en esta oportunidad fue vinculada con James Rodríguez, especulaciones que llegaron desde el programa de chismes de La Red, de Caracol Televisión.

“Existe una relación en estos momentos entre Kimberly Reyes, costeña que está separada, y James Rodríguez”, fue parte de lo expresado por Mary Méndez, quien se desenvuelve como presentadora del mencionado programa. Sin embargo, también se destacó sobre este supuesto romance que: “Tenemos claro que no es una relación formal”.

Y aunque ninguno de los dos ha confirmado o desmentido la relación, lo cierto es que la actriz interactuó el pasado 14 de junio en una ronda de ‘preguntas y respuestas’ donde le preguntaron si tenía novio.

Y esto respondió: “¡No crean en todo lo que especulan! Solo diré esto: El día que tenga un nuevo amor o novio, créanme que lo van a saber o lo van a ver. Bye”, fueron las únicas palabras que escribió la actriz como respuesta al tema.

Recientemente, Kimberly interactuó nuevamente con sus seguidores a quienes les respondió algunas inquietudes sobre su vida sentimental, cuando un seguidor que de forma indirecta le preguntó acerca de la supuesta unión:

“Kimberly, ¿son ciertos los chismes que te han sacado ahora? Dicen que hay pruebas”.

Aunque la actriz ya había respondido que no creyeran en noticias que no tienen la verdad absoluta sobre su vida amorosa, decidió ponerle fin a los rumores y dejar el tema atrás con un: “Qué nahh”, agregando a su respuesta un gesto con el dedo de forma negativa.

Aquí puede ver la respuesta de Kimberly Reyes sobre su relación con James Rodríguez:

La actriz respondió en forma negativa al interrogante de sus seguidores

Lina Tejeiro también habló de James Rodríguez

Sobre este personaje, en su canal de YouTube la actriz dio un dato desconocido sobre la amistad que tiene desde hace varios años con el futbolista cucuteño.

“Somos muy amigos, hace muchos años, la gente no lo sabe... desde que él estaba en el Porto o desde antes. No, desde mucho antes. Somos muy buenos amigos, nos la llevamos muy bien, lo admiro demasiado, me parece un berraco, echao pa’ adelante, excelente papá, muy guapo, por cierto, al James lo que es del James. El chino hace buenos goles, que venga y me meta uno... No, mentiras”, tras estas últimas palabras tanto Lina Tejeiro como Claudia Serrato estallaron en una carcajada.

Posteriormente, la actriz continuó ampliando su concepto sobre James Rodríguez: “Valoro mucho lo que hemos construido como amistad, porque realmente solo somos amigos y pues si nace algo más, no me enojo. No, mentiras”, y la llanera volvió a reír. Aun así, luego recalcó que si a lo largo de todos estos años que llevan siendo amigos todavía no ha pasado nada entre ellos, ya no pasará.

“Somos muy buenos amigos, pero de ahí a que pase algo serio, yo creo que si no ha pasado en tantos años de amistad, pues ya no va a pasar nada hoy en día, no es más que una amistad querida y ya”.

