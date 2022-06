Le salió costoso: mujer pagó 700.000 pesos por error a taxista y este desapareció

Imagen de referencia. Una mujer en Barranquilla denunció que transfirió por error 700.000 pesos a un taxista por una carrera que no valdría más de 9000 y ahora se desapareció. Foto: Colprensa

A través de su cuenta de Twitter, Valeria Rojo denunció que tomó un taxi en la ciudad de Barranquilla y pagó por error 700.000 pesos por una carrera que costaría no más de 9.000. Ahora el conductor no se los quiere devolver y hasta bloqueó su número telefónico.

Según cuenta la usuaria, el recorrido fue desde el barrio Granadillo hasta el Centro Comercial Viva, al norte de la capital del Atlántico, y el servicio fue ordenado a través de la aplicación InDriver. Una vez finalizado el recorrido, Rojo procedió a realizar el pago de la carrera mediante una transferencia desde el aplicativo de Bancolombia a Nequi, pero cometió un error de digitación que terminó entregándole la exagerada suma al taxista.

“Este personaje me tumbo $700 mil pesos y no me los quiere devolver. Me contacté con App @indriver y no encontré apoyo @Policianacional @FiscaliaCol - Placa Taxi KPO766 en Barranquilla. Lo llamé y se REHUSÓ a devolverme el dinero y procedió a bloquearme. Su número es: 301 6140422″. Esa fue la denuncia que hizo Valeria Rojo en su cuenta de Twitter, en la que añadió capturas de pantalla con la información del conductor y evidencias de la transacción que hizo.

Según cuenta Rojas, cuando se percató del error trató de contactarse inmediatamente con el taxista, pero no tuvo éxito alguno, pues no le quiso contestar sus innumerables llamadas y luego procedió a bloquear su número de teléfono.

La compañía InDriver se comunicó con ella respondiéndole el trino en el que hizo la denuncia pública: “Hola, lamentamos que hayas tenido este incidente. Por favor, envíanos un correo a support@indriver.com con la información de tu viaje para que soporte pueda dar seguimiento a tu caso”, fue lo que indicó la empresa de origen ruso con representación en 42 países.

Seguido a ello, Rojo respondió: “Les acabo de enviar el correo con toda la información”, y la compañía replicó: “Gracias, soporte ya está trabajando en tu caso y en breve se comunicarán contigo.” Las autoridades, por su parte, no han respondido al viral tweet hasta el momento. El aplicativo móvil sigue trabajando en el caso y espera llegar a una solución prontamente.

¿Qué hacer si comete un error como el de Valeria Rojas?

Según informó Nequi, si por algún motivo llegase a hacer una transferencia errónea, lo que debe hacer es comunicarse al número 3006000100, al correo hola@nequi.co o al chat de ayuda desde el aplicativo móvil. Deberá tener preparado una captura de pantalla en la que se evidencie el número de cuenta y el número de transferencia, o tener los datos a la mano en caso de que se comunique por teléfono.

Si sigue estos pasos, el personal de la aplicación revisará todos los datos de la transferencia y la persona que recibió el dinero tendrá un “Movimiento Reverso recarga”, lo que significa que en dos o tres días tendrá su dinero de vuelta.

¿Qué hacer si recibe dinero por error?

Si en algún momento llegase a recibir dinero por una transferencia que no reconoce, la aplicación le pide que no mueva el dinero con el fin de que la persona que hizo la transacción pueda recibirlo de vuelta. Si por algún motivo llegase a retirar al dinero, Nequi asumirá el monto total de la devolución, pero cuando recargue o reciba dinero se le descontará hasta que haya devuelto todo lo que retiró.

