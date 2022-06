Gustavo Petro nombró para el empalme con la Policía al general William Salamanca, antiguo Inspector General de la institución

General William Salamanca. Foto: Colprensa

Este viernes el presidente electo, Gustavo Petro, anunció a través de sus redes sociales que el general William René Salamanca será el encargado de dirigir el empalme entre la administración actual de la Policía Nacional y el Gobierno que se posesiona el próximo 7 de agosto.

“He delegado como responsable del empalme ante la actual administración de la Policía Nacional al general (r) William René Salamanca”, escribió Petro en su cuenta de Twitter.

El general de reserva quien cuenta con una amplia experiencia dentro de la institución, así como en temas de seguridad, político, diplomático y de inteligencia.

Emplame ante la actual administración de la Policía Nacional. Foto: Twitter @petrogustavo

En cuánto a la comisión de empalme nombrada el pasado martes por Petro, por medio del senador Armando Benedetti, quien ejerció como jefe de campaña y aún hace las veces de vocero, fueron anunciados los primeros tres nombres que conformarán dicho equipo.

“Gustavo Petro ha designado a Daniel Rojas, Carolina Corcho y Mauricio Lizcano como parte de la Comisión que hará el empalme con el gobierno del presidente Iván Duque”, dijo Benedetti en una publicación de Twitter.

Sin embargo, poco después, fueron designados, Aurora Vergara y Esteban Restrepo.

William Salamanca

Oriundo del municipio de Úmbita, Boyacá, el general en retiro estuvo por más de 35 años al servicio de la Policía Nacional, ocupando cargos como inspector general, director de Seguridad Ciudadana, director de tránsito y transporte, comandante de Región de la Policía, miembro de la Dirección de Protección y Servicios Especiales, agregado Policial en los Estados Unidos de América, oficial de enlace en el Congreso de la República, Comandante de Distrito en Santander y Edecán Presidencial.

Hijo de una docente y un político, William Salamanca, tuvo una destacada carrera en la institución tras cursar su formación en la Escuela de Cadetes en Bogotá a la que ingresó en 1983 tras terminar su bachillerato en el colegio de su pueblo natal.

Su retiro de la institución se debió a un pulso contra el general Oscar Atehortúa, a quién acusó de estar involucrado con un entramado criminal en procesos al interior de las casas fiscales. Se investigó cómo es que de los más de 17.000 millones de pesos que costó el proyecto, cerca de 8.000 millones habrían presentado “una apropiación indebida por parte de varios señores generales”.

El rifirrafe entre los dos oficiales resultó a finales del 2019 cuando el boyacense increpa a su director diciéndole que sabe que él lidera un complot para sacarlo de la Policía y le advierte que va a develar el entramado criminal del proceso de las casas fiscales.

Como resultado de las denuncias del general Salamanca, la Procuraduría General de la Nación llamó a una audiencia de juzgamiento disciplinario al entonces director de la Policía, general Atehortúa, por presuntas irregularidades que tienen que ver con el proyecto de vivienda fiscales CENOP y porque se habría extralimitado en funciones y habría cometido tráfico de influencias mientras estuvo al frente del Fondo Rotario de la institución.

“Dejo constancia de que aquí no hay ningún complot contra el director general de la Policía Nacional. Dejo constancia de que aquí solamente ha habido un propósito netamente institucional de cumplir una labor ética y correcta en la lucha contra la corrupción. Dejo constancia de que aquí no hay ningún enfrentamiento contra el director general de la Policía. Soy respetuoso del director general de la Policía, no es nada personal”, aseguró el oficial en su momento.

