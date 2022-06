Nacional le dio tremenda sorpresa a hincha verde que se hizo viral

(Twitter: @nacionaloficial).

El partido de ida de la final del torneo apertura de la Liga Betplay 2022 se jugará esta noche a las 8:00 p.m. en el Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, entre Atlético Nacional y Deportes Tolima. Una definición que tiene a los futboleros más que atentos, por lo que ha sido el recorrido de ambos equipos hasta esta instancia del torneo.

Los jugadores de ambas escuadras llegan más que preparados para enfrentar este compromiso y los del conjunto verdolaga, particularmente, vienen de tenr un memomento más que grato con uno de sus hinchas.

Don Faber, un aficionado con todas las letras, estuvo presente en la última práctica del equipo y fue captado por varias cámaras de video mientras cantaba y alentaba a los jugadores con toda la energía que le cabía en su cuerpo. Los futbolistas disfrutaron viendo cómo su trabajo en el campo les permitía hacer tan feliz a alguien.

Este fantástico hincha tiene 53 años. Es seguidor del equipo desde que tenía 5 años. Don Faber ha conmovido a los hinchas en las redes sociales por la manera en que vivie y siente el fútbol de su equipo amado. Por esta razón, Atlético Nacional le ha dado un regalo que, dificilmente, podrá olvidar.

El equipo lo invitó a conocer a sus ídolos y se ha llevado una camiseta firmada por ellos, además lo han invitado al partido de esta noche. El video en el que aparece Don Faber se ha hecho viral en redes sociales. Así relata él la experiencia:

“Yo llegué a la casa, yo no sabía nada ni me di cuenta de nada cuando ya empezaron a sonar los teléfonos. El hijo mío me dijo ‘papá, usted donde estaba’. Yo estaba en el estadio hoy, ¿por qué? ‘Por qué salió en un Instagram’. Y empecé a mirar cuando salí yo ahí. Pero de dónde salió esto, yo estaba por allá solo”.

En las imágenes se observa a Dorlan Pabón, Giovanni Moreno, y al Presidente del club antioqueño, Emilio Gutiérrez. “Nacional para mí es todo”, señaló emocionado Don Faber. El video fue replicado por el club en sus redes.

Atlético Nacional logró llegar a la final luego de que Alejandro Restrepo dejara su cargo como entrenador sobre la mitad del torneo local; mientras que Tolima se mantuvo a la par que consiguió clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Ambos equipos ganaron en sus grupos de semifinales. El partido de vuelta será este domingo, 26 de junio, en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

El equipo arrancó esta campaña con el regreso de uno de sus ídolos, pues Giovanni Moreno volvió a su casa tras más de una década por fuera de la institución. Además de Moreno, llegó Alexander Mejía, que fue parte del plantel que conquistó la Copa Libertadores en 2016, volvió tras un paso por el fútbol de México, Paraguay y un corto tiempo en Independiente Santa Fe.

Así mismo, sobre la mitad de la temporada, llegaron Jhon Duque, proveniente de Millonarios, y Felipe Aguilar, que fue cedido por Athletico Paranaense, y, que además, vistió la camiseta del más veces campeón durante la época de Reinaldo Rueda. Además llegó Danovis Banguero, lateral que ganó dos ligas con el Tolima.

Desde que Herrera asumió el cargo de DT, el futuro del cuadro antioqueño cambió, pues logró una buena racha que ubicó al equipo en el tercer lugar del todos contra todos. Además, el entrenador del cuadro verdolaga consiguió salir invicto de la fase cuadrangular y como local no perdió.

