El Consejo Nacional Electoral declararía a Petro como presidente este jueves

Foto de archivo. El registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega, habla durante una reunión de garantías electorales en Bogotá, Colombia, 22 de marzo, 2022. REUTERS/Luisa González

A diferencia del preconteo y el escrutinio de las elecciones legislativas, en las elecciones presidenciales el proceso se dio con normalidad, en este sentido, Alexander Vega, registrador Nacional, habló sobre el proceso democrático y explicó que este jueves 23 de junio ya se tendrá todos los documentos en orden para que el presidente electo, Gustavo Petro, pueda recibir de forma oficial su cargo. Además, de que la diferencia entre el preconteo y lo que va del escrutinio de los comicios pasados, apenas llega al 0,1%.

“Estamos esperando que esto suba al Consejo Electoral. El CNE aspira a declarar la elección el día jueves y la entrega de la credencial, tanto al que resulte elegido como el que no resulte elegido también la credencial de Senado y de Cámara de Representantes”, indicó el funcionario.

También se refirió a las cifras de participación como históricas, lo que demuestra que hubo una mayor votación por parte de los jóvenes que estaba ejerciendo su derecho por primera vez.

“Hubo un gran porcentaje de ese 4 % de incremento de votación de ‘primivotantes’, eso quiere decir que son jóvenes que por primera vez votan. En el transcurso de la semana vamos a seguir analizando estos datos”, sostuvo.

En el espacio que le abrió Blu Radio, el registrador aprovechó para señalar que esto demuestra que en Colombia no se ha dado espacios para fraude: “Nunca existió la posibilidad de fraude. El manto de duda que hicieron las campañas del 13 de marzo manejó una narrativa fraude que hicieron las campañas. El domingo también se dio una noticia falsa, que todas las tarjetas en ciertas zonas del país venían con un punto en la casilla de blanco. A ello contestamos inmediatamente, rechazando ese pronunciamiento y manifestando que si alguna tarjeta venía con alguna inconsistencia normal se podía cambiar por otra”.

Sumado, se refirió a lo ocurrido el pasado 13 de marzo y puntualizó que todo se dio a errores de los jurados a la hora de diligenciar los formatos.

“Lo que ocurrió el 13 de marzo frente al Senado y no frente a las demás corporaciones, fue que los jurados no diligenciaron correctamente los formularios E14 o actos de mesa el cual hizo que los datos no llegaran de manera correcta”, añadió Vega.

Recordemos que la fecha decretada para la transición de administración, en este caso la de Iván Duque a Gustavo Petro, será el próximo 7 de agosto, día en el que se conmemora la Batalla de Boyacá (1819). El presidente electo será el encargado de definir la hora y el lugar dónde hará su posesión. Tanto Iván Duque como Juan Manuel Santos decidieron llevar a cabo la ceremonia en el Capitolio de Bogotá. Mientras el primero la realizó en la Plaza de Bolívar, el segundo la llevó a cabo entre el Congreso y la Casa de Nariño.

La ceremonia comienza con el llamado del pleno del Congreso y, será el presidente de la rama legislativa el encargado de hacerle el juramento al mandatario nacional electo para que, posteriormente, este sea quién haga lo mismo con su fórmula vicepresidencial. Acto seguido, el presidente electo posesionará a todo su gabinete en la Casa de Nariño.





