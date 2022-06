Robledo dice que Petro podría llegar tener mayorías en el Congreso

Jorge Enrique Robledo y Gustavo Petro

El exsenador y exmilitante del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, habló del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, con quien ha mantenido una tensa relación durante la campaña presidencial.

Robledo primero destacó que no cabe duda de la victoria de Gustavo Petro sobre Rodolfo Hernández el pasado 19 de junio, en donde el presidente electo sacó más de once millones de votos, una cifra récord en la historia del país.

“Bueno, en primer término decir una cosa que que yo la considero muy importante es que el resultado de las urnas es no, no, no permite ninguna duda en el sentido de que quien ganó la presidencia de la República fue el doctor Gustavo Petro, esto ante los rumores que había en días anteriores de que que podría terminar sucediéndose habían resultado estrecho, pues digamos que este es un hecho que hay que resaltar porque espero que nadie se atreve a poner en duda que ese es el veredicto de las urnas”, señaló Robledo en Prisa Media.

El exsenador aún ve con recelo qué es lo que sucederá con el plan de gobierno de Gustavo Petro, ya que para él hay una amplia historia en la que los presidentes electos cambian su hoja de ruta para el país:

“Nos toca esperar a ver qué es lo que va a terminar sucediendo porque siempre por norma en Colombia los programas electorales de los presidentes suelen modificarse bastante después del día en que ganan las elecciones y particularmente cambiar bastante cuando se posesiona los presidentes, entonces ya tendremos que darle un compás de espera para terminar sabiendo qué es lo que efectivamente va a pasar”.

A pesar que Robledo procede de la misma ala de izquierda de Gustavo Petro, ambos estuvieron en el Polo Democrático, el exsenador afirmó que se mantendrá crítico al gobierno del presidente electo:

“Yo me he ratificado en la idea de independencia en relación con con este Gobierno y de estar opinando frente a cada decisión que se tome, pues que considero que corresponde con mis convicciones y al mismo tiempo aprovechar para anunciar que seguiré pues trabajando en beneficio del progreso del país”.

Gustavo Petro en Casa de Nariño tendrá un reto y este es el grado de gobernabilidad por cuenta de las mayorías que desarrolle en el Congreso para impulsar las propuestas que pretende en su plan de gobierno, por lo que Robledo piensa que es muy probable y nada imposible que el presidente electo alcance mayorías en el Senado:

“En estas circunstancia política. Que leí en la prensa de hoy, digamos que en el caso del Senado para detenernos ahí, porque son dos cámaras muy distintas, pues las fuerzas que respaldaron a Gustavo Petro son ligeramente inferiores a las fuerzas que no lo respaldan, pero bueno, eso debe cambiar seguramente en los próximos días, porque el poder de la Casa de Nariño para las definiciones finales electorales pues suele ser mayúsculo”, introdujo.

“Gustavo Petro ha sido una estratega por hacer acercamientos con las fuerzas tradicionales, entonces pues esperemos a ver qué va a terminar sucediendo, pero a mí no me sorprendería que logrará hacer unas mayorías en el Congreso de aquí al 7 de agosto,. Eso es una cosa que también suele terminar sucediendo en Colombia. Es que al final el poder de la Casa de Nariño es supremamente grande y aquí no son pocos los congresistas que se acomodan al resultado de las elecciones presidenciales para asumir sus puntos de vista frente a las ejecutorias del Gobierno”, declaro Robledo para Prisa Media.

Aunque, no descartó el escenario en el que exista una fuerza imponente en contra fuerza a los apoyo de Gustavo Petro en el Congreso:

“Pero bueno, también es bien probable que tenga una oposición de una cierta fuerza, pues porque también las cifras dejan pensar en eso y en general, porque además ningún Gobierno se preocupa, pues por ganarse al ciento por ciento de los congresistas, eso suele resultar muy costoso. Entonces no nos sorprendamos si hay una oposición, digamos, en el Congreso de Colombia, que se exprese con una cierta fuerza, vamos a esperar”, dijo finalmente Robledo a Bombo.

