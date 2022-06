Video: con cuatro meses de embarazo, así presumió Luisa Fernanda W su pancita

Luisa Fernanda W presumió en redes sociales cómo se ve su pancita con cuatro meses de embarazo. Foto: Instagram @luisafernandaw

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno dieron a conocer su relación desde hace dos años aproximadamente, entre críticas y comentarios. Fruto del amor entre la pareja de artistas, en octubre de 2020 confirmaron el nacimiento de su primogénito Máximo. A mediados de marzo del presente año, los rumores sobre la llegada de un segundo bebé comenzaron a rondar en los portales de chismes.

Finalmente, el pasado 31 de mayo la pareja confirmó a través de un video en sus redes sociales que estaban esperando con ansias la llegada de un hermanito o hermanita para Máximo Giraldo Cataño. Los artistas están muy emocionados, sin embargo, la influenciadora ha continuado su vida con total normalidad, realizando publicaciones con sus atrevidos atuendos, lo que la ha hecho acreedora de varias críticas de parte de sus haters.

Su más reciente aparición en redes sociales, da muestra de lo emocionada que se siente de traer un nuevo niño a este mundo, y reveló los cambios que ha generado en su cuerpo. Con una grabación de perfil, con su cuerpo boca arriba, la paisa dejó los tiernos movimientos que ha comenzado a tener el bebé.

“Mi barriga se me hace muy chistosa porque es como acá así (al principio hundida) y después un huevito y les digo que ya tengo un poquito más de cuatro meses. En este momento la tengo como tirada para un lado, ahora si de verdad que las madrugadas están siendo durísimas”, expresó la influenciadora entre risas.

Según reveló Luisa Fernanda W, ha comenzado a vivir las consecuencias de estar nuevamente en embarazo, porque las madrugadas han comenzado a ser más difíciles debido a las constantes salidas al baño.

Le puede interesar: Nairo Quintana terminó séptimo en la Ruta de Occitania y habló de su participación en el Tour de Francia

Adicionalmente, la empresaria confesó que tanto ella como Pipe Bueno tienen ansiedad por conocer el sexo del bebé, revelación que se llevará a cabo el próximo martes y la encargada de organizar el gender reveal es la hermana del cantante de música popular, que fue quien recibió el resultado de parte del ginecólogo.

“Yo en esa ecografía se me estaban saliendo los ojos, pero no vi nada, solamente le vi la carita linda, que estaba bien y ya… he soñado todo. Yo veo que todos están team niña, pero yo me voy a ir por team niño porque uno nunca sabe. Y Pipe team niña”, concluyó la empresaria.

Las reacciones a la publicación de Luisa Fernanda W en su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de 17 millones de seguidores, no tardaron en aparecer, pues el portal de entretenimiento ‘Rechismes’ se encargó de replicar el contenido que ya supera las 136.000 reproducciones y más de 2.800 likes.

Entre los comentarios más destacados, los internautas han mencionado que la barriguita de la paisa parece más una inflamación por colon irritable que por su embarazo, otros de las reacciones son: “cuantas envidiosas darían lo que fuera por tener esa edad gestacional y estar así de regias”; “déjenla disfrutar a ella que tiene el privilegio de ser mamá y le saque plata al embarazo si quiere”; “yo digo que va a ser niño”; “que bendición, estar en esa etapa es algo mágico y hermoso”, entre otros.

Aquí puede ver el contenido completo de Luisa Fernanda W :

La influenciadora compartió el momento en sus redes sociales cómo se mueve su hijo

SEGUIR LEYENDO: