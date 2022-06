Las autoridades buscan a joven extraviado desde el pasado jueves

Felipe Martínez Moreno, joven desaparecido desde el pasado jueves. FOTO: Twitter.

Las autoridades están en la búsqueda que permirta dar con la integridad del joven universitario Felipe Martínez Moreno, quien lleva dos días desaparecido y fue visto por última vez cuando salía de su casa.

El joven estudiante de la universidad EAN fue visto en últimos momentos saliendo de su residencia en el barrio Pasadena, de la localidad de Suba. Estas son las informaciones de base que manejan las autoridades para poder hallar a Felipe Martínez.

Según informó Ricardo Martínez, padre del joven desaparecido, luego de que salió de su residencia en Suba, su padre se comunicó en horas de la mañana por vía telefónica, luego de esto el joven no volvió a responder las llamadas.

En la llamada Felipe le informó a su papá que ya se encontraba en la universidad dispuesto a desarrollar sus actividades académicas en compañía de sus compañeros.

En estos momentos, el celular se encuentra apagado y no han logrado tener comunicación con Felipe desde aquel momento.

Tras lo ocurrido, Ricardo Martínez se trasladó hasta las instalaciones de la Universidad EAN ubicada en la localidad de Chapinero en búsqueda de información adicional que pudiera determinar la ubicación del joven.

En el lugar, el padre tuvo la oportunidad de dialogar con el personal de seguridad e incluso accedió, junto con la seguridad privada, del plantel educativo a las cámaras de vigilancia. A través del material fílmico se comprobó que el estudiante no ingresó en ningún momento a la universidad ni tampoco estuvo por los alrededores próximos, a pesar de que Felipe Martínez le había dicho a su padre que estaba en la institución educativa en compañía de un amigo.

En medio del diálogo que tuvo Ricardo con Blu Radio, medio que lo entrevistó el día de ayer, viernes 17 de junio, el padre se mostró preocupado y pidió a las autoridades y a la ciudadanía en general hacer llegar la información de si le han visto en estos días en los que su familia no ha tenido contacto con él.

Además, Ricardo Martínez le dijo a Blu Radio: “Hasta las horas de hoy él no ha aparecido. Estuve en la universidad y no ingresó a las instalaciones, no están seguros si fue que se encontró con un compañero o amigo afuera. No hemos podido volvernos a contactar con él. El celular está apagado”.

Este viernes circuló de manera masiva a tráves de las redes sociales el cartel con el que la familia de Felipe pide a los ciudadanos que les entreguen información importante que les permita encontrarlo con vida en las siguientes horas. El anuncio señalaba que Felipe Martínez Moreno salió de su casa portando una chaqueta gris, pantalón negro y tenis blancos.

Aquí presentamos el cartel que ha compartido su familia para hallar al joven extraviado:

Imagen del joven desaparecido desde el pasado jueves. FOTO: Twitter.

