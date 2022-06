Atacan y vandalizan carro por tener un afiche de Gustavo Petro y Francia Márquez

Dos vándalos en una moto atacaron el vehículo que tenía un afiche de Gustavo Petro y Francia Márquez

En las últimas horas se conoció un video en el que aparecen dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta y al percatarse del vehículo, que portaba un afiche a favor de Gustavo Petro y de Francia Márquez, se detuvieron y comenzaron a vandalizarlo. Con pintura le escribieron frases como “Guerrillero HP”, “M-19″ y “Basura”, además con una piedra rompieron algunos de los vidrios.

Este video se volvió viral en las redes sociales y muchos usuarios lo rechazaron. El auto pertenece a Miguel Ángel Villanueva, un joven influenciador, que se encontraba realizando un tratamiento odontológico cuando fue víctima del improperio.

En el video que se conoció, Miguel Ángel manifestó: “Vivimos en una sociedad donde decir los ideales políticos ya es cuestión para que lo ataquen, para que lo dañen, para que nuestras cosas se han afectados. A ustedes les parece justo que por expresar de qué partido apoyo le hagan esto a mi carro. ¿Ustedes creen que soy una basura?. Ya no se puede expresar de qué partido es uno, solo pro expresar que mi partido es Petro ahora soy del M-19, ahora soy guerrillero solo por decir que voy a votar por Petro”.

Y agregó:

“Lo único que yo hago por mi ciudad es apoyar a los jóvenes, es poder sembrar un granito de arena. Quiero invitarte amigo a que este 19 de junio votemos por el cambio, porque no es justo que estemos en un país donde quieren silenciar nuestras voces, donde quieran silenciar por quién vamos a votar. Tenemos en nuestras manos el cambio”.

El joven recibió el apoyo de varias personas que incluso juntaron recursos para poder pagar el arreglo de su vehículo y contó con el apoyo de algunas figuras públicas, como el de la cantante, actriz y activista, Cony Camelo: “No eres una basura. Quieres un cambio y muchos en COLOMBIA no tienen ni la capacidad para imaginarlo. Vamos que vamos”.

En una entrevista con el canal de YouTube, Estrato Medio, Miguel Ángel Villanueva dio a conocer varios detalles de los que sucedió y reveló que entró en shock ya que hace un tiempo atrás fue víctima de un ataque en el que lo asaltaron y le dispararon. También aseguró que sintió impotencia por lo que sucedió con su vehículo.

“Es duro, entré en shock porque a mi el 1 de noviembre me asaltaron y me dispararon, me dejaron con la pierna media y me hicieron cirugía, uno queda en shock por esos casos traumáticos. Ayer sentí impotencia, sentí rabia, desespero, miedo, eran muchas emociones encontradas. Yo me regañaba porque todo mi equipo de trabajo me decía que no subiera nada que tuviera que ver con política y yo decía ‘qué putas, si estamos en un país de libre expresión, un país de democracia imposible que no pueda subir una foto diciendo que yo apoyo a X o a tal. Pues sí, dos días después se ve la afectación porque subí una foto con el candidato Petro”, afirmó Villanueva.

Este es el joven al que hago alusión en el trino anterior. Solo para reforzar el mensaje: no es basura, no es un guerrillero y tiene todo el derecho a manifestar su apoyo y votar por quien quiera. Ojalá pueda contactarme para ayudarlo. Por TikTok no me deja hacerlo. pic.twitter.com/3AWOGglzie — Diego A. Santos (@DiegoASantos) June 17, 2022

También afirmó que tras lo sucedido, en sus redes sociales recibió mucho apoyo por parte de algunos de sus seguidores, pero también hubo algunos individuos que lo atacaron y cuestionaron lo sucedido, ya que algunos afirmaron que lo que pasó con su vehículo no fue real.

“Cuando uno es figura pública o creador de contenido la gente ya todo lo que uno hace lo pone en tela de duda, porque dicen que uno está haciendo polémica, que uno está haciendo esto de aposta. Me dijeron ‘a vos te están pagando o te van a dar un carro nuevo’, yo digo, dónde cabe eso, si mis ideales políticos vienen desde atrás, yo voté por Petro la anterior vez y esta vez volví a votar por él porque es algo de convicción, no es que me paguen”, aseguró Miguel Ángel Villanueva.

También reveló que cuando sucedió el ataque por parte de los vándalos y llegó la policía a registrar el caso, uno de los uniformados le preguntó, “dígame, ¿esto es verdadero o es actuado?”, a lo que le respondió, “hay tengo de testigos a mi ortodoncista y a todo el equipo de gente que estuvo ahí y lo que más rabia me da es que hay gente que pasa y no hace nada”.

