Video: “Me tiene loca esa mujer”, Epa Colombia y la confesión de amor para su nueva pareja

Epa Colombia y su nueva pareja. Tomada de redes sociales @epa_colombia y @epa_keratinas100k

El amor es un sentimiento que buena parte de los seres humanos han experimentado al menos por una vez en sus vidas, ya sea por una mascota o por la pareja que despierta las más sinceras emociones. Este fue el caso de Daneidy Berrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia quien aprovechó su aparición en redes sociales para hacer la confesión más inesperada.

Desde hace algunos meses, la empresaria dio por terminada su relación con Diana Celis y al poco tiempo, reveló que estaba saliendo con una de sus mejores amigas del colegio. Se trata de Karol Samantha, quien se robó el corazón de la bogotana y ahora es la dueña de sus pensamientos y los más profundos suspiros.

Cabe mencionar que su nueva pareja, ha decidido mantenerse alejada de las redes sociales ya que según mencionó la empresaria, desde el principio le solicitó tomar distancia de las polémicas y la presión que ejercen los seguidores de Barrera Rojas.

“Te quería decir que te amo mucho, ¿ves que me están brillando los ojitos?”, le indicó la empresaria a su novia, quien la estaba grabando, que inmediatamente le preguntó: “¿cuánto me amas?” a lo que la Daneidy le respondió “mucho”.

Allí, nuevamente interviene la bogotana y le dice: “¿sabes por qué me están brillando mucho los ojitos? Porque estoy enamorada de ti, porque tú me haces muy feliz y porque tú eres todo lo que necesito, porque eres la única, te amo”.

Empero, sus declaraciones no terminaron ahí, pues aprovechó la oportunidad para preguntarle a Karol Samantha si los sentimientos que sentía por ella eran correspondidos de la misma manera, quien le confirmó que sí, que aunque no lo ventile públicamente, era así, pero que prefería mantenerlo en secreto a los envidiosos para que su relación no se llenara de malas energías.

Horas más tarde, la empresaria apareció de nuevo a través de sus InstaStories para confirmar por segunda vez que el amor que siente por su pareja es real, asegurando que la “tiene loca” por los sentimientos que ha logrado despertar nuevamente en su ser.

“¿Amiga que si vale la pena enamorarse? Amiga, enamórate una y mil veces, amiga, yo me enamoré por segunda vez, te voy a mostrar a mi novia amiga, ella es mi novia, me tiene loca esa mujer”, concluyó en su mensaje la empresaria.

Y aunque se le vio muy feliz por la situación, lo cierto es que las reacciones de sus seguidores no tardaron en aparecer y algunos no dan crédito a esta relación, pues aseguran que Karol Samantha se estaría aprovechando de su pareja. Las imágenes fueron replicadas por el portal de entretenimiento ‘Rechismes’ donde ya cuenta con más de 350.000 reproducciones y supera los 8.500 likes.

Entre los comentarios de los internautas destacan: “uno enamorado si habla mucha mi3d@”; “impactado con este amor tan real, payasa”; “jajaja la misma parla que utilizaba con Diana, mentirosa”; “por la plata baila la mona”; “se la fumaron y bien verde con ese hablado”; “¿uno se enamora así de rápido?”; “cuánto le durará la traga, cuando ya no tenga dinero”, entre otros.

Aquí puede ver el contenido completo de Epa Colombia con su nueva novia :

A través de sus 'InstaStories' la empresaria aprovechó para decirle a su pareja que la tiene loca de amor. (Rechismes)

SEGUIR LEYENDO: