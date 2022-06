Rodolfo Hernández se refirió al video donde se le ve de fiesta en un yate en Miami: “Están desesperados”

Foto de archivo. El candidato independiente a la presidencia de Colombia, Rodolfo Hernández, asiste a una reunión con simpatizantes en Miami, Florida, Estados Unidos, 9 de junio, 2022. REUTERS/Marco Bello

El candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, se refirió al video en el que se le ve de fiesta con varias mujeres jóvenes, sus hijos y al parecer algunos empresarios de la firma Pfizer, farmacéutica que estaría interesada en poder establecer algunos negocios con el país.

El video lo dio a conocer el periodista Daniel Coronel en su “Reporte Coronel” y allí, dentro del video, deja claro que no es una intromisión en la vida privada el candidato, pues es candidato presidencial y está con posibles inversionistas extranjeros.

Ante eso el propio Hernández ha dejado un fuerte mensaje en Twitter, sobre todo contra su opositor Gustavo Petro a quien le recordó los “petrovideos”, el día en que el líder del Pacto Histórico se subió borracho a una tarima en plena campaña a dar un discurso y el supuesto “pacto de la picota”.

“Les parece mal que yo esté de vacaciones en Miami en el 2021, pero no les parece mal que Petro se emborrache y con tremenda borrachera se suba a las tarimas a hablarle a los electores, ni los “Petrovideos”, el pacto de la picota y su estrategia criminal. Están es desesperados”, comentó en su red social.

Le puede interesar: Brutal atraco masivo se registró este viernes en un bus intermunicipal en la vía de Bogotá a Tenjo, Cundinamarca

Les parece mal que yo esté de vacaciones en Miami en el 2021, pero no les parece mal que Petro se emborrache y con tremenda borrachera se suba a las tarimas a hablarle a los electores, ni los “Petrovideos”, el pacto de la picota y su estrategia criminal. Están es desesperados. — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) June 17, 2022

El ingeniero ha sido tema de conversación más allá de su candidatura presidencial, pues en diferentes momentos ha estado en la ojo del huracán por algunas declaraciones polémicas que ha dado y a las que además ha tenido que salir a explicar y corregir, muchas veces argumentando ser sacado de contexto.

Puede leer: Lina Tejeiro reveló detalles de su relación con Andy Rivera y habló de infidelidades

Pero la más reciente oleada de críticas se han sembrado a cuenta de haber dicho no querer ir a debates bajo el argumento de que “la agresividad de las otras campañas al ver cómo cada día son más los colombianos que me apoyan, me ha hecho pensar sobre qué hace que se desesperen y actúen así. La prioridad en Colombia no puede ser este show de candidatos destruyéndose entre sí para ganar votos: la prioridad debe ser que la gente mejore su vida, que salga de la pobreza, pueda estudiar, tenga respuestas en salud, pueda hacer empresa, tenga microcréditos de bajo costo para no depender del gota a gota”, dijo a través de su cuenta de Twitter.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó a los candidatos para que realizaran un debate antes de que se llegue a las votaciones de segunda vuelta, es decir, este domingo 19 de junio.

El mandato fue emitido el pasado martes y tenía un plazo máximo para cumplirse hasta el día jueves 16 de junio, no obstante, por aparentes dilataciones de las campañas, sobre todo de parte de la de Rodolfo Hernández, el encuentro no se dio y posiblemente no se dará en las pocas horas que quedan para que los colombianos vayan a las urnas.

La segunda vuelta está cerca de consolidarse para dar a conocer quién será el encargado de dirigir las riendas del país por los siguientes cuatro años, sucediendo a Iván Duque Márquez, quien ya tiene todo listo para hacer el empalme con el nuevo gobierno que haya elegido la ciudadanía y que empezará funciones desde el 7 de agosto del presente año.

SEGUIR LEYENDO: