Rodolfo Hernández acusó a Gustavo Petro de inmolar jueces

El candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción se reúne con ciudadanos de Bogotá. Crédito: Karol Galindo - Colprensa

A dos días de que se abran las urnas para las elecciones presidenciales de segunda vuelta en Colombia, sigue aumentando la discordia entre los dos aspirantes que aparecerán en el tarjetón: Gustavo Petro, del movimiento de izquierda Pacto Histórico, y Rodolfo Hernández, del movimiento de centro-derecha Liga de Gobernantes Anticorrupción.

Uno de los detonantes de las discusiones es, precisamente, que los candidatos no participaron en debates de cara a la elección de este 19 de junio, pese a que la sala civil del Tribunal Superior de Bogotá hubiera fallado a favor de exigir este encuentro y a que el exalcalde de Bogotá sí mostró voluntad para que se llevara a cabo.

El jueves 16 de junio, el empresario inmobiliario anunció que no asistiría al debate porque el estrado judicial no le respondió la solicitud de aclaración que radicó en su despacho. Además, también dijo que la respuesta que dio Petro —”sin precisar fecha, hora, lugar ni ninguna otra señal”— no respetaba la naturaleza del fallo ni mostraba voluntad de debatir.

“Deduje que (Petro) no estaba dispuesto a acatar en estricto rigor lo ordenado por el despacho, porque al afirmar que no ponía condiciones, demostró que prefería desconocer el preciso mandato judicial para convertirlo en una expresión publicitaria contraria al fallo en comento”, dijo el exalcalde de Bucaramanga.

Ante esas declaraciones, que Hernández leyó con visible dificultad durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, Gustavo Petro respondió con un escueto mensaje en su cuenta de Twitter.

“No puedo mas que decir, que no se puede ser presidente y ponerle trampas a los jueces. Sin jueces, solo habrá dictadura y violencia. Nosotros acataremos y defenderemos la justicia”, dijo el candidato de izquierda.

Ante este mensaje del senador, el ingeniero respondió al mediodía de este viernes 17 de junio por el mismo medio. En este tuit, el candidato negó estar evadiendo la justicia e insinuó que Petro habría inmolado a integrantes de la rama judicial. Posiblemente, Hernández lo dijo en un intento de relacionar al candidato del Pacto Histórico con la toma del Palacio de Justicia, llevada a cabo en noviembre de 1985 por miembros del M-19, grupo insurgente que él integraba.

“Doctor @petrogustavo en toda mi vida JAMÁS le he puesto trampas a los jueces y menos los he inmolado. Cómo me alegra que haya recapacitado y reconozca que SIN jueces SOLO habrá DICTADURA Y VIOLENCIA. NO SE CONFUNDA!”, aseguró el exalcalde de Bucaramanga.

Es importante mencionar en este punto que, según un expediente judicial recuperado por el diario El Espectador, Gustavo Petro fue capturado en octubre de 1985 en el barrio Bolívar 83 de Zipaquirá, durante un operativo del Ejército de Colombia contra el M-19. Pasó aproximadamente un año y medio en prisión, tiempo en el cual ocurrió la toma del Palacio. Por tanto, este famoso asalto contra la justicia colombiana transcurrió sin intervención directa de Petro.

“Un fallo en este momento sería un mierdero”

Esta polémica sobre la tutela no acatada por los candidatos presidenciales se suma a la que causó una conversación telefónica entre el juez segundo laboral del circuito de Bucaramanga, Rubén Morales, y el columnista y apoderado de Rodolfo Hernández, Eduardo Pilonieta.

La grabación revelada por la revista Cambio se habría registrado el pasado 2 de mayo y tenía el propósito de fijar una fecha posterior al 19 de junio para fallar en un proceso contra Rodolfo Hernández, el cual se relaciona con un exvigilante de su inmobiliaria y adulto mayor. Este hombre lo demandó en 2017 porque la inmobiliaria Gómez Hernández no habría pagado la seguridad social completa y habría impedido que él gozara de una pensión.

“Aplacemos la audiencia, nos conviene a todos, te conviene a ti, me conviene a mí, le conviene a todo el mundo, pensemos con un poquito de inteligencia, maestro”, se le oye decir a Pilonieta. “Un fallo contra el candidato presidencial sería un mierdero”.

Finalmente, el juez Morales falló a favor del adulto mayor que hizo la demanda y la empresa de Rodolfo Hernández tendrá que pagar $176.000.000.

SEGUIR LEYENDO: