Cony Camelo hace una advertencia a los votantes: “Ya vimos los estragos de tener un payaso”

La activista envió un mensaje a todos los ciudadanos antes de las elecciones presidenciales. Foto: IG - @ConyCamelo

Colombia se prepara para una nueva jornada de le elecciones, en esta ocasión los ciudadanos podrán escoger entre los candidatos presidenciales Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Las campañas de los dos aspirantes está llegando a su fin a menos de dos días para que comience la jornada electoral en todo el país. Cony Camelo, actriz, cantante y activista, ha sido una de las figuras públicas que más ha estado activa en sus redes sociales y ha mostrado su apoyo al candidato del Pacto Histórico y su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez.

En su cuenta de Twitter, Cony Camelo ha compartido varios videos y fotos a favor del Pacto Histórico y recientemente también aprovechó esta red social para hacerle una advertencia a los ciudadanos de cara a las próximas elecciones y la importancia de estas para el futuro del país. También aprovechó para hacer una crítica al actual gobierno del presidente Iván Duque.

Camelo publicó en su cuenta oficial, “noto a mucho Colombiano hablando de las elecciones como si fueran un partido de otro país. Analizan y hacen conjeturas de lo que puede pasar pero sin comprometerse a nada. OJO, que el que quede gobernara para todos y ya vimos los estragos de tener un payaso, pónganse mosca”.

También puede leer: María Cecilia Botero, Consuelo Luzardo y otras reconocidas actrices colombianas invitan a votar por Petro en la segunda vuelta

Recientemente se conoció la denuncia de un joven que fue víctima de algunos vándalos debido a que en su vehículo tenía una imagen en la que demuestra su apoyo al candidato Gustavo Petro y Francia Márquez. En una de las cámaras de seguridad se puede evidenciar que el auto, que se encontraba estacionado, fue atacado por dos personas que se movilizaban en moto. Rompieron vidrios y le escribieron improperios con unas latas de pintura.

El joven que fue identificado como Miguel Ángel Villanueva afirmó que, “a ustedes les parece justo que por expresar que partido apoyo hagan esto a mi carro. ¿Ustedes crees que soy una basura?, claro me lo ponen aquí, ya no se puede decir que partido es uno (...) Lo único que hago por mi ciudad es sembrar un granito de arena, quiero invitarte a que este 19 de junio votemos por el cambio, porque no es justo que nos quieran silenciar nuestras voces. Tenemos en nuestras manos el cambio”.

Esto le puede interesar: Críticas en redes ante el fracasado debate entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro

Sobre esta situación, Cony Camelo compartió lo sucedido en sus redes sociales y le respondió al joven que fue víctima de los vándalos. “No eres una basura. Quieres un cambio y muchos en COLOMBIA no tienen ni la capacidad para imaginarlo. Vamos que vamos”.

En un video que fue compartido por la misma actriz y cantante, también definió lo que para ella es “vivir sabroso”, haciendo referencia a una de las frases de Francia Márquez. “Es vivir sin miedo, es que si eres un líder y te organizas con tu comunidad tu vida no corre peligro. Vivir sabroso es trabajar, claro que sí, pero tener suficiente tiempo para pasar el tiempo con la gente que amas y ver crecer a tus hijos. Eso es vivir sabroso”.

SEGUIR LEYENDO: