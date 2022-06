Sebastián Yatra confesó por qué quería sentarse al lado de Billie Eilish en los premios Oscar

Fotos: Instagram

Han pasado dos meses y medio desde que Sebastián Yatra brilló en la gala de los premios Oscar, tras una emotiva interpretación de ‘Dos oruguitas’, la primera canción en español que se entonó en los eventos más importantes del cine norteamericano, celebrado en el Dolby Theater de Los Ángeles.

Sin embargo, hasta hace poco el cantante colombiano dio a conocer que, además de su presentación allí, estuvo enfocado en llamar la atención de una famosa celebridad.

Todo fue revelado en el programa de televisión ‘El hormiguero 3.0′, de España, al cual brindó una entrevista en días recientes.

“Yo llegué tres días antes para ensayar, entonces fui al primer ensayo y, cuando salgo a cantar mi canción, veo que están todas las caras puestas de las personas en los lugares donde se van a sentar. Y mi carita estaba en primera fila, sentado al lado de Billie Eilish”, comentó Sebastián Yatra.

Y aunque el antioqueño estaba listo y tenía todo planeado para conquistar a la estadounidense de 20 años, todo el tema de contagios por covid-19 cambiaron la organización de los lugares y ella ya no estaba a su lado.

“Cuando volví al último ensayo ya no vi mi carita al lado de Billie Eilish ¿Me entiendes lo que se siente? Yo ya había pensado qué le iba a decir a ella, a ver si le echaba los perros así haciéndome el cool, haciéndome el interesante, sin querer, así como que un gusto ¡Qué cool! Yo siento que estoy hablando mucho”, agregó en su confesión.

En lugar de la intérprete de éxitos como ‘Happier than ever’ y ‘Lost cause’, al lado de Yatra se sentó el compositor del tema por el cual Beyoncé estaba nominada a los premios Oscar.

Además, habló sobre su encuentro con otras dos estrellas de la música internacional.

“Yo como que bueno, bien, el tipo es un crack, pero no se parece a Billie (...) Me baje del escenario, estaba llorando y de repente veo que a mi lado se sientan Jay-Z y Beyonce, menos mal que ella traía guantes porque me sudaban las manos”, concluyó entre risas.

Así fue la participación de Sebastián Yatra en los premios Oscar

Aunque en algún momento los nervios le pasaron factura al cantante colombiano, su interpretación de ‘Dos oruguitas’, la canción del filme ‘Encanto’, escrita por Lin-Manuel Miranda y nominada a la mejor canción original de la noche, conmovió a los asistentes de la gala y a los millones de fanáticos del séptimo arte que vieron la película.

Y es que varios usuarios en redes sociales se percataron de que a Yatra le temblaba la mano con la cual sostuvo su micrófono. No obstante, a pesar de la ansiedad y la emoción, fue una de las presentaciones más aplaudidas en la ceremonia de la edición 94 de los premios de la Academia.

Cabe mencionar que, previo a esta ceremonia, un gran favoritismo rodeaba a ‘No se habla de Bruno’ (We don’t talkl about Bruno) y a todas las canciones del metraje, con respecto al posible merecimiento de la estatuilla a la categoría ‘Mejor banda sonora’; pero el premio se lo llevó Billie Eilish con su canción ‘No time to die’.