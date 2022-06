Invima alertó por medicamentos falsificados que podrían estar llegando a Colombia

ILUSTRACIÓN - Al viajar con medicamentos es aconsejable informarse sobre las leyes sobre drogas en los países de destino y llevar una prescripción médica que indique que son necesarios. Foto: Christin Klose/dpa

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) lanzó una alerta sobre la posible falsificación de varios lotes de los medicamentos e Lomotil® (loperamida) 2 mg, presentación caja con 8 tabletas, lote AN1648, y Dramamine® (difenhidramina) 50 mg, presentación caja con 24 tabletas, lote AM9970, que son fabricados en México.

“El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, recibió notificación sobre la falsificación y comercialización fraudulenta de los productos Lomotil® (loperamida) 2 mg, presentación caja con 8 tabletas y número de lote AN1648 y Dramamine® (difenhidramina) 50 mg, presentación caja con 24 tabletas y número de lote AM9970 de Laboratorios Janssen-Cilag S.A. de C.V. en México. Teniendo en cuenta que existe la posibilidad que los mismos puedan ingresar de forma ilegal al país, se advierte a la ciudadanía para que tenga precaución con estos productos”, dijo la entidad sanitaria en la advertencia.

“Se aclara que en Colombia existen productos comercializados con registro sanitario vigentes bajo los mismos nombres, pero con ingredientes activos diferentes, lo que indica que no corresponden a los productos comercializados en México a que hace referencia la presente alerta”, afirmó el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos en la alerta sanitaria.

La entidad recomendó a los ciudadanos verificar que los ingredientes activos de estos productos correspondan a los registrados en el Invima en Colombia, pues al no encontrarse amparados bajo un registro sanitario, no ofrecen garantías. Y así no se puede establecer que cumplan con los criterios de “calidad, seguridad y eficacia”; además que pueden poner en peligro su salud.

Si usted presenta alguna duda sobre este medicamento verifique el número de registro sanitario del producto antes de utilizarlo y cerciórese que sea el mismo registrado ante el Invima, el proceso lo puede hacer directamente en la página web.

También el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos recomienda que, de necesitar estos medicamentos, solo se compren en establecimiento reconocidos, como grandes superficies o farmacias reconocidas, con el fin de evitar cualquier inconveniente con los lotes fraudulentos de estos fármacos al no tener la composición de sustancias correctas y así no llegar a afectar la salud del consumidor o paciente.

Por otro lado, si ya se encuentra consumiendo alguno de estos productos, el Invima pide a la ciudadanía que “a) Suspenda de inmediato su uso, debido a los riesgos que puede representar para su salud b) Informe de manera inmediata al Invima o entes de salud territorial los datos que conozca sobre los lugares donde se distribuyan o comercialicen estos productos. c) Si ha presentado algún evento adverso, asociado a su consumo, repórtelo de manera inmediata como se indica en el sitio web del Invima en el menú medicamentos y productos biológicos > Consultas y servicios en línea > Reporte de PRM por parte de Pacientes y otros actores del Sistema de Salud Colombiano o consulte a través del correo electrónico que se encuentra al final de esta alerta. 4. Informe de manera inmediata al Invima o entes de salud territorial si por cualquier motivo usted tiene conocimiento de lugares donde se distribuya o comercialice estos productos”,

