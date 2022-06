Autoridades de Pereira alarmadas por el aumento de robos con sustancias químicas

Las autoridades de Pereira recomiendan no recibir bebidas, ni elementos que se deban inhalar por parte de desconocidos, de igual manera resaltaron la importancia de estar atentos en los diferentes vehículos de transporte público de la capital risaraldense.

Las autoridades de la capital risaraldense están preocupadas por una modalidad de robo que se está haciendo frecuente, se trata del hurto de pertenencias de valor a partir del estado de indefensión de las víctimas drogadas previamente con sustancias químicas. Según señalan las fuentes oficiales, los delincuentes aplican drogas a sus víctimas dejándolas en estado de somnolencia, hurtando así objetos de valor como dinero, celulares, joyas y tarjetas de créditos, en algunos casos hasta ingresando a las casas de las víctimas para robar pertenencias de allí.

Álex Rodrigo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Pereira indicó que en lo corrido del 2022 en el municipio se han registrado 29 denuncias por esta modalidad de hurto que es frecuente en discotecas y sitios de entretenimiento nocturno, pero también en el servicio de transporte público y en cercanías a cajeros y bancos se han visto estas acciones criminales.

“Estas personas lo primero que hacen es poner unas mujeres muy atractivas como un posible anzuelo para las víctimas. Obviamente los caballeros caen y ahí aprovechan para usar diferentes elementos, para posteriormente cometer los hurtos”, indicó el Subcomandante Rodrigo quién señaló que no solamente se ve en bebidas alcohólicas estas sustancias sino también en pañuelos, perfumes y alimentos.

Esta problemática ha llevado a que las autoridades pereiranas diseñaran la campaña ‘Todos con voluntad’, con la que se pretende reducir significativamente el número de hurtos cometidos por esta modalidad.

“Durante la noche no es recomendable recibir tragos de personas que no conozcan. No permitir que vendedores ambulantes se acerquen con el pretexto de venderles un producto que deban consumir u oler. También tomar medidas de seguridad en el transporte público e identificar el vehículo. Evitar hablar con extraños en entidades financieras, no permitir que se acerquen con ningún pretexto”, indicó el subcomandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

Este hecho no es exclusivo de Risaralda, en sí en ciudades capitales como Bogotá, Medellín y Cali representan un peligro, precisamente la alcaldía de Claudia López sacó hace un par de semanas para la capital del país la campaña “No te confíes” la cual pretende combatir estos ataques principalmente en bares y establecimientos nocturnos. La estrategia fue presentada en compañía de la Asociación Nacional de Industriales, ANDI; la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, la Cámara de Comercio Bogotá, ProBogotá, Asobares, empresas de taxis y plataformas de movilidad.

El secretario de salud de la ciudad, Alejandro Gómez, también presente en el evento, vinculó estos hechos con el consumo de licor: “Todos los casos que tenemos de consumo de este tipo de narcóticos con fines criminales se acompañan de uso problemático del alcohol; por eso, desde el sector salud tenemos una campaña en todo el país en que promovemos las 8 C, para prevenir el consumo problemático del alcohol”.

Las 8 C que se refiere el secretario es otra estrategia, la cual se anexó a “No te confíes” pretende reducir el consumo problemático del alcohol tomando en cuenta: Calidad al elegir las bebidas, Cantidad de ingesta, Consistencia en el tipo para evitar mezclarlas, Comer antes y durante el consumo, Compañía por parte de allegados para los clientes y de las autoridades para los establecimientos, prevenir Conflictos que disminuye riesgos de lesiones o tragedias, regular el Comportamiento sexual (sin improvisación) y evitar Conducir bajo los efectos del alcohol.

No obstante, a pesar de los pronunciamientos de las autoridades, como el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, mayor general Eliecer Camacho, donde señalaba que la mayoría de los casos se daba en los bares; Ana María Fergusson, vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá pidió que no se culpen a los establecimientos como los responsables o partícipes de estos hechos:

“La problemática no son los bares, los delincuentes están aprovechándose de los entornos que se generan alrededor de nuestra actividad económica; por ello, adelantaremos una estrategia con la Secretaría de Seguridad y con la Policía Nacional para trabajar puntualmente en cada una de las zonas en donde tenemos presencia”.

