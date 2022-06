Roy Barreras aseguró que se ha construido una fábula para hacerle daño a Petro: “Han sido días de infamia”

Tras ser filtrado a diferentes medios de comunicación los diferentes videos de las reuniones a través de Zoom del Pacto Histórico en las que se habla de cómo afectar la imagen de Alejandro Gaviria, Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez, Roy Barreras anunció que se iba a aislarse de la campaña presidencial de Gustavo Petro a menos de una semana de los comicios en segunda vuelta entre el ingeniero Rodolfo Hernández y el exalcalde de Bogotá.

“A los medios de comunicación que amablemente me han ofrecido sus espacios, gracias, pero me aíslo totalmente estos últimos días de campaña para no seguir siendo usado como blanco de ataque contra Gustavo Petro, un hombre bueno y transparente que gobernará a Colombia para bien”, afirmó a través de un tuit Roy Barreras.

En su momento, Roy Barreras afirmó que todo eso se trataba de una infiltración a la campaña presidencial del Gustavo Petro con el fin de enlodar su candidatura:

“Chuzaron nuestra campaña. Esa es la verdadera guerra sucia. Sin embargo, en las múltiples grabaciones ilegales no hay ningún acto ilegal ni ningún ‘plan extraño’. Conversaciones de estrategia, analizando competidores, escenarios y acciones como hacen todas las campañas en el mundo”, afirmó en su momento Roy Barreras.

Recientemente, en un video difundido por Caracol Radio, Roy Barrera habló se su situación tras la polémica de los ahora llamados “Petrovideos”:

“Soy la voz que no volverán a escuchar, en todos los días que restan en la campaña presidencial ... la voz que decidió callar, y sin embargo, muchos me preguntan por qué he decidido callar en este momento cuando la democracia es la palabra, la confrontación de las ideas, pues por dos razones: pues como decía Santiago Ramón y Cajal, de todas las reacciones posibles ante una injuria lo más hábil es el silencio; la segunda ha sido eso, han sido días de infamia en las que se ha construido una especie de fábula del mal para hacer daño a la campaña presidencial buena que le garantizará a Colombia un cambio serio y un cambio responsable Ojalá el silencio permita una reflexión más tranquila, sin ofensas, sin agresiones. Probablemente sea mucho más inteligente hacer silencio que agraviar, inclusive que defenderse”, señaló el senador Roy Barreras.

Pese a estas palabras, muchos aseguran que Roy Barreras no se alejó de la campaña de Gustavo Petro de cara a la segunda vuelta presidencial, pues se sigue pronunciando a través de sus redes sociales, más específicamente en su cuenta de Twitter.

En su perfil de Twitter hay un video se ve que es una propaganda política en la que Gustavo Petro está ‘grabando’ un discurso para Colombia, el tuit está acompañada de un mensaje que dice: “Colombia te necesita”.

En el perfil de de Barreras hay otro tuit con una imagen de Gustavo Petro, haciendo alusión a las votaciones presidenciales en el exterior, invitando a los colombianos en otros países a empezar a votar desde este lunes 13 de junio:

“Mañana empieza la elección! Mañana los compatriotas en el exterior abren con su voto el camino del cambio”, escribió Roy en un trino el pasado 12 de junio.

