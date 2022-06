Refuerzan medidas de protección a Rodolfo Hernández tras denuncia de planes para asesinarlo

Foto del jueves del candidato independiente a la presidencia de Colombia Rodolfo Hernández habla en una conferencia de prensa en Miami, Florida, Estados Unidos, 9 de junio, 2022. REUTERS/Marco Bello

Tras el anuncio del exconcejal de Piedecuesta y exalcalde de Bucaramanga, el candidato independiente Rodolfo Hernández, de ausentarse del país por presuntos planes para asesinarlo en medio de eventos públicos, el ministro del Interior, Daniel Palacios, junto a general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, indicó que se le reforzaría el esquema de seguridad al ingeniero desde Miami hasta su retorno a Colombia. Una vez aquí se le brindaría todo el acompañamiento en su lugar de residencia, diferentes sitios a los que se desplace y su sede de campaña.

La reunión y el anuncio se hicieron en la ciudad de Bucaramanga, donde el Gobierno Nacional y la Policía Nacional acordaron las medidas de protección para brindar todas las garantías al ingeniero Rodolfo Hernández.

“Se han tomado medidas para robustecer el esquema de seguridad y procederemos a una reunión con el equipo de campaña para recibir información sobre las amenazas que han recibido”, afirmó Daniel Palacios, jefe del Ministerio del Interior.

Sobre las denuncias de asesinato, el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía colombiana indicó que las pesquisas ya se encuentran en la Fiscalías General de La Nación, además, se trabaja en la información en la ampliación y verificación de los datos suministrados desde la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández:

“Equipos de la Fiscalía y la Policía estamos ampliando y verificando las informaciones frente a la seguridad del ingeniero Rodolfo Hernández. Desde el PMU está siendo monitoreada la seguridad del candidato, su familia y los miembros cercanos a la campaña”, dijo el director de la institución policiaca en Colombia.

La denuncia del ingeniero Rodolfo Hernández

Esta semana el candidato de ‘la liga de gobernantes antocorrupción’, Rodolfo Hernández, afirmó desde Miami que había planes para asesinarlo en eventos públicos en Colombia, en medio de su recorridos por diferentes zonas de la geografía nacional:

“Ya recibí la precaución de que están intentando matarme. Y esa matada no es a plomo, esa matada será a cuchillo. ¿Por qué a cuchillo? Porque resulta que sale la gente al aeropuerto a recibirme, o vamos a un salón como este y hay que entrar. Ahí me ponen cuatro o cinco que me protegen, pero cuando son 500 empujando, me están diciendo que me van a apuñalar”, aseguró el exconcejal del Piedecuesta y actual candidato presidencial independiente en un video en redes sociales.

Por lo anterior, Rodolfo Hernández anunció que estaría en Estados Unidos hasta que llegara el día de los comicios de segunda vuelta presidencial que serán este domingo 19 de junio:

“En este momento tengo la certeza de que mi vida está en riesgo. Es claro que podemos esperar cualquier cosa, hasta lo más grave, de un grupo político que se comporta como una banda criminal”, añadió a su declaración Rodolfo Hernández.

Sobre las presuntas amenazas de muerte, el presidente de Colombia, Iván Duque, dijo, en la Cumbre de las Américas, que se realizó en los Ángeles (California - Estados Unidos) que todos los candidatos tienen las garantías para realizar los actos proselitistas en todo el país. Además anunció que a Rodolfo Hernández se le reforzaría su esquema de seguridad, con el fin que el ingeniero volviera al país sin temer por su integridad a menos de una semana de las elecciones.

