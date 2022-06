“El fútbol es de goles”: Alberto Gamero

Alberto Gamero y Macalister Silva en rueda de prensa luego del compromiso disputado el 12 de junio, en El Campín.

En la penúltima jornada de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay, los dirigidos por Alberto Gamero quedaron eliminados tras empatar sin goles ante Atlético Nacional en condición de local. Los ‘Embajadores’ estaban obligados a sumar de a tres puntos tras haber empatado sin goles en la cuarta fecha del cuadrangular con Junior de Barranquilla en el estadio El Campín, pero la ausencia de gol fue mortal para Millonarios.

En rueda de prensa el técnico Gamero, junto al capitán Silva, expresó su tristeza por no haber podido clasificar a la final del torneo. Y resaltó que el equipo ‘Embajador’ en todos los partidos tuvo una intensidad ofensiva y gran calidad de juego, que los tiene hasta el momento con 48 puntos en la tabla de reclasificación general.

Gamero indicó que el fútbol se traduce en quién hace más goles, algo con que no ha contado Millonarios los últimos dos juegos, pero señaló que al proceso no se le puede encasillar como un fracaso. Mencionó, además, que sí la hinchada o directiva solicita que salga de su cargo, el DT samario lo hará sin ningún problema.

“Con el respeto que se merece el hincha pero yo hoy aquí no hablo de fracaso, fracaso es aquel que no lo intenta y nosotros lo intentamos hasta hoy peleando para ir a la final. Yo quiero que el hincha entienda que hoy todos estamos dolidos por no ir a la final pero también que entienda que hoy tenemos un equipo que el 50 % del plantel fútbol base está representando bien a la institución. Porque habíamos tenido equipo donde no había un jugador de Millonarios, hoy este equipo es de Millonarios y jugadores que salen a buscar los partidos, salen a ganar”.

Respecto a una de los constantes críticas que le han hecho a los directivos de la casa ‘Embajadora’ sobre su escasa inversión de jugadores, señaló: “Hablaremos con los directivos cómo podemos reforzar, nosotros tenemos que reforzarnos”.

El capitán, Macalister Silva agradeció a la hinchada por su apoyo en cada una de las canchas, “Lastimosamente, como dijo el profe, queríamos llegar a la final, queríamos tener esa alegría, lo luchamos, lo buscamos en todos los estadios en ninguno nos fuimos a esconder y no meterla a cuesta, creamos todas las opciones, no las metimos y por ende los resultados. En cuanto a los jóvenes, como cabeza visible, me siento orgulloso de lo que están haciendo, de lo que se han convertido y estoy seguro que más temprano que tarde van a venir los frutos y estos jóvenes van a dar alegría a la institución”.

El equipo ‘Embajador´ fue uno de los más atractivos a lo largo del torneo apertura debido a su constante fútbol ofensivo y vistoso. Así lo resaltó Silva, señalando que el estilo de fútbol del ‘Albiazul’ trata de aportar en una mejora a la calidad de balón pie nacional.

“Que los resultados no se nos dieron, sí. Que hubo falta de efectividad, sí. Pero la idea de juego nos llevo a crear hoy ocho opciones claras de gol, ser el equipo de mayor posición, mayor remate, de muchas cosas que hoy dirán muchos que no sirven pero que nosotros vimos que eran frutos de un trabajo. Millonarios hace dentro del campo de juego lo dice y lo que quiere, que es lo que quiere que mejore el fútbol colombiano, hoy dirán muchos que no nos sirvió de nada y lastimosamente para ellos tendrá la razón, pero para nosotros, para nuestra moral, para esta camada de jugadores que van a hacer el futuro de nuestro fútbol que aprendan que se puede mejorar el futbol colombiano”.

